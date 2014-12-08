Установку кондиционеров на уличных фасадах хотят запретить

В Москве могут запретить установку кондиционеров на фасадах, выходящих на улицы. Москомархитектура разработала проект постановления "О проведении работ, связанных с изменением внешних поверхностей зданий" (есть в распоряжении M24.ru), согласно которому вентиляционные короба можно вешать на домах только со стороны двора.
В проекте также указано, что под каждое изменение "внешней поверхности" здания его владельцы должны будут получать в Москомархитектуре так называемый "паспорт фасада". Если документ примут, то установку кондиционеров в столице фактически снова придется согласовывать. Однако, как пояснили M24.ru в пресс-службе Москомархитектуры, "правительство региона не считает нужным вводить паспорт фасада как документ". Поэтому проект, разработанный ведомством, еще доработают. До конца декабря он проходит антикоррупционную экспертизу, после чего в него, скорее всего, внесут поправки.
При этом в пресс-службе комитета по архитектуре не смогли пояснить, коснется ли запрет на установку кондиционеров с "фронтальной стороны" фасада только домов в центре города или норма будет действовать по всему мегаполису.
Отметим, что ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что кондиционеры нужно запретить вешать на фасадах зданий в историческом центре Москвы. Он и поручил Москомархитектуре разработать соответствующий документ.
Историк Наталья Самовер считает, что ограничения на установку фасадов надо сначала ввести в историческом центре. Для остальных районов ситуация зависит от конкретной улицы. "У каждого дома должен быть свой паспорт, в котором будет прописано, что можно делать на фасадах: на какой высоте вешать вывески, где размещать кондиционеры и так далее", - сказала Самовер.
По ее словам, существуют разные способы решить проблему кондиционирования и не портить при этом внешний вид домов. "Есть кондиционеры без наружного блока, которые расположены внутри квартиры, - отметила Самовер. - Можно разместить кондиционер на балконе так, что его не будет видно с улицы. Хороший пример – знаменитый Дом страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Он состоит из двух корпусов, у каждого из которых свое ТСЖ. На одном фасады чистые, а все кондиционеры во дворе. На другом – все завешано кондиционерами".
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Экс-глава НИиПИ Генплана Сергей Ткаченко согласен, что кондиционеры портят внешний вид фасадов, причем не только в центре. "Во многих странах решили эту проблему. При строительстве здания на фасаде для каждой квартиры размещают такие "корзиночки", в которые при желании жильцы могут установить кондиционер. Нельзя сказать, что такие элементы совсем не заметны. Но если они выглядят одинаково по всему фасаду и оформлены красивой решеткой, то вполне допустимо размещать их даже на исторических зданиях", - сказал Ткаченко.
Напомним, недавно первый замруководителя департамента градостроительной политики Олег Рындин рассказал в интервью M24.ru, что, согласно новым требованиям к типовым проектам жилой застройки, в новых домах планируется заранее выделять места для размещения бытовых кондиционеров.