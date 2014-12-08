Установку кондиционеров на уличных фасадах хотят запретить

"Утро": На уличных фасадах могут запретить установку кондиционеров

В Москве могут запретить установку кондиционеров на фасадах, выходящих на улицы. Москомархитектура разработала проект постановления "О проведении работ, связанных с изменением внешних поверхностей зданий" (есть в распоряжении M24.ru), согласно которому вентиляционные короба можно вешать на домах только со стороны двора.

В проекте также указано, что под каждое изменение "внешней поверхности" здания его владельцы должны будут получать в Москомархитектуре так называемый "паспорт фасада". Если документ примут, то установку кондиционеров в столице фактически снова придется согласовывать. Однако, как пояснили M24.ru в пресс-службе Москомархитектуры, "правительство региона не считает нужным вводить паспорт фасада как документ". Поэтому проект, разработанный ведомством, еще доработают. До конца декабря он проходит антикоррупционную экспертизу, после чего в него, скорее всего, внесут поправки.

При этом в пресс-службе комитета по архитектуре не смогли пояснить, коснется ли запрет на установку кондиционеров с "фронтальной стороны" фасада только домов в центре города или норма будет действовать по всему мегаполису.

Отметим, что ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что кондиционеры нужно запретить вешать на фасадах зданий в историческом центре Москвы. Он и поручил Москомархитектуре разработать соответствующий документ.

Москвичей обязали согласовывать установку кондиционеров в 2005 году. Процедура была сложной и дорогостоящей. Надо было заказать у специалистов проект установки кондиционера, утвердить его у балансодержателя здания, Роспотребнадзора, МЧС, Главного архитектурного управления и Мосжилинспекции. В итоге, москвичи просто устанавливали кондиционеры без всяких согласований. После аномальной жары, которую пережила Москва летом 2010 года, столичная прокуратура проверила правила установки кондиционеров. Надзорное ведомство выявило, что в столице действует "неоправданно сложная и длительная процедура согласования, предъявляются завышенные требования к установке кондиционеров", что нарушает права граждан на комфортные условия проживания. После прихода на пост мэра Сергея Собянина согласование на установку кондиционеров было отменено.

Москвичей обязали согласовывать установку кондиционеров в 2005 году. Процедура была сложной и дорогостоящей. Надо было заказать у специалистов проект установки кондиционера, утвердить его у балансодержателя здания, Роспотребнадзора, МЧС, Главного архитектурного управления и Мосжилинспекции. В итоге, москвичи просто устанавливали кондиционеры без всяких согласований. После аномальной жары, которую пережила Москва летом 2010 года, столичная прокуратура проверила правила установки кондиционеров. Надзорное ведомство выявило, что в столице действует "неоправданно сложная и длительная процедура согласования, предъявляются завышенные требования к установке кондиционеров", что нарушает права граждан на комфортные условия проживания. После прихода на пост мэра Сергея Собянина согласование на установку кондиционеров было отменено.



Историк Наталья Самовер считает, что ограничения на установку фасадов надо сначала ввести в историческом центре. Для остальных районов ситуация зависит от конкретной улицы. "У каждого дома должен быть свой паспорт, в котором будет прописано, что можно делать на фасадах: на какой высоте вешать вывески, где размещать кондиционеры и так далее", - сказала Самовер.

По ее словам, существуют разные способы решить проблему кондиционирования и не портить при этом внешний вид домов. "Есть кондиционеры без наружного блока, которые расположены внутри квартиры, - отметила Самовер. - Можно разместить кондиционер на балконе так, что его не будет видно с улицы. Хороший пример – знаменитый Дом страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Он состоит из двух корпусов, у каждого из которых свое ТСЖ. На одном фасады чистые, а все кондиционеры во дворе. На другом – все завешано кондиционерами".

Экс-глава НИиПИ Генплана Сергей Ткаченко согласен, что кондиционеры портят внешний вид фасадов, причем не только в центре. "Во многих странах решили эту проблему. При строительстве здания на фасаде для каждой квартиры размещают такие "корзиночки", в которые при желании жильцы могут установить кондиционер. Нельзя сказать, что такие элементы совсем не заметны. Но если они выглядят одинаково по всему фасаду и оформлены красивой решеткой, то вполне допустимо размещать их даже на исторических зданиях", - сказал Ткаченко.

Напомним, недавно первый замруководителя департамента градостроительной политики Олег Рындин рассказал в интервью M24.ru, что, согласно новым требованиям к типовым проектам жилой застройки, в новых домах планируется заранее выделять места для размещения бытовых кондиционеров.