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Москва 24

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Квартира

6 февраля, 17:43

Почему владельцы столичных квартир смягчают условия аренды

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Собственники столичных квартир из-за кризиса смягчают условия аренды

Владельцы квартир стали чаще идти на уступки арендаторам, сообщает телеканал "Москва 24". Изменения связывают с падением спроса на рынке аренды.

Так, семьям с детьми и домашними животными стало проще найти себе съемное жилье. Более того, собственники стали чаще соглашаться на ремонт.

При этом на 40% опустились цены на аренду элитных квартир. Риелторы связывают это с тем, что из столицы массово уезжают иностранные топ-менеджеры. А вот квартиры эконом-класса дешевеют незначительно, в среднем стоимость упала на 15%.

По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, причина снижения цен в том, что спрос на жилье в Москве гораздо ниже объема предложений.

"На сегодня объем предложений на рынке жилья эконом-класса примерно в 2-2,5 раза превышает количество спроса. А в элитном секторе объем предложений в 3 раза превышает объем спроса. Это уже отражает коррекцию цен", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что спрос на съемные квартиры в Москве упал на 50 процентов. Ситуация для рынка в это время более-менее нормальная, но в прошлые годы в январе спрос снижался на 30-40 процентов. Такие данные приводит компания "Миэль-Аренда".

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Сейчас снять однокомнатную квартиру эконом-класса в Москве можно за 23 тысячи рублей в месяц. Предложения комфорт-класса чуть дороже - 35-40 тысячи рублей в месяц. Из-за низкого спроса аренда жилья дешевеет, но не во всех районах.

"На данный момент спрос сильно ниже предложения, многие владельцы недвижимости вынуждены демпинговать. Однако некоторые объекты продолжают расти в цене. Например, в таких районах, как Арбатский и Замоскворечье однокомнатные квартиры даже слегка подросли в цене. Речь в основном идет об элитной недвижимости. Но в целом по городу с октября средняя цена упала. Если в ноябре однокомнатную квартиру можно было снять в среднем за 35 тысяч рублей, то в декабре цена упала на 2-3 тысячи. По-прежнему ценится округ ЦАО, там однокомнатную квартиру можно найти в среднем за 50-60 тысяч рублей", - сказал руководитель пресс-службы портала по поиску недвижимости Choister Григорий Дудаш.

По словам эксперта, те, кто снимают квартиру, могут требовать от собственника более гибких условий аренды, например, обновление бытовой техники. Он также посоветовал прописывать все условия в договоре, например, неповышение арендной ставки в течение полугода.

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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