Производители крепких спиртных напитков предложили создать алкополицию

Производители спиртных напитков предложили создать "алкополицию"

Производители крепких спиртных напитков предлагают создавать отряды так называемой алкополиции, которые будут бороться с производителями контрафакта, сообщает телеканал "Москва 24".

Дистрибьюторы и ритейлеры, работающие на законных основаниях, говорят, что уже не могут конкурировать с нелегальными производителями водки.

По приблизительным оценкам, с начала года рынок легальной водки в России сократился примерно на треть. Так, по данным Росстата, в первом полугодии 2013 года легальное производство водки снизилось на 29,3%, до 30,3 млн дал. В то же время количество контрафакта стремительно увеличивается.

В Москве, по словам предпринимателей, эта проблема заметна в меньшей степени. В столичных супермаркетах подделки встречаются редко. Чаще всего суррогат продается в небольших магазинах и палатках.

В начале месяца подмосковные полицейские изъяли самую крупную за 5 лет партию поддельных спиртных напитков. Контрафактную водку и портвейн разливали в помещениях бывшей ткацкой фабрики Красноармейска. Там же хранили почти полтора миллиона бутылок с поддельными акцизными марками на общую стоимость - более 150 миллионов рублей.