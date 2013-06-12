На шествии оппозиции задержаны 9 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Шествие оппозиции стартовало от Калужской площади. По данным столичного главка МВД, в нем принимает участие около 5 тысяч человек.

Еще до начала мероприятия полицейские по просьбе организаторов акции задержали 9 человек, которые имели при себе фаеры и атрибутику "Левого фронта". Деятельность этой организации официально приостановлена решением прокуратуры.

Напомним, согласно заявке организаторов, в акции могут принять участие до 30 тысяч человек. Шествие продлится до 15.00 и закончится на Болотной площади. При этом митинг проводить не планируется.