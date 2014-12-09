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Бизнес

09 декабря 2014, 19:53

"Башнефть" стала собственностью государства

акции бизнес государство ОАО АФК Система Башнефть

Фото: ТАСС

Акции "Башнефти", принадлежащие АФК "Система", перешли в госсобственность, сообщили МИА "Россия сегодня" в пресс-службе Росимущества.

Ранее столичный арбитраж обязал АФК "Система" отдать акции "Башнефти" государству. Представители гособвинения заявляли, что нефтяная компания была приватизирована с нарушениями.

Речь идет о 122,9 миллиона обыкновенных именных акций и 6,1 миллиона привилегированных именных акций "Башнефти" номиналом в 1 рубль. Решение суда вступило в силу в понедельник, 8 декабря.

При этом с бумаг был снят арест, наложенный Следственным комитетом и Генпрокуратурой, пишет "Интерфакс".

Напомним, АФК "Система" приобретала контрольные пакеты "Башнефти" и других активов башкирского топливно-энергетического хозяйства в 2009 году, заплатив за них 2 миллиарда долларов. При этом 500 миллионов она должна была доплатить через 14 месяцев, но объявила, что сумма в 2 миллиларда окончательная.

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Следствие полагает, что "Система" купила акции по заниженной стоимости, причем фигурант дела Урал Рахимов сначала передал их благотворительным компаниям, а уже потом - "Системе".

Главу АФК Владимира Евтушенкова обвинили в отмывании денег и арестовали. Кроме того, для следствия представляют интерес еще несколько топ-менеджеров АФК "Система", которые пока находятся за границей.

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