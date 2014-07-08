РФПИ увеличил долю акций в Московской бирже с 4,43 до 7,14%

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) увеличил свою долю акций в Московской бирже после продажи Центробанком пакета акций биржи, сообщает МИА "Россия сегодня".

Внешэкономбанк напрямую владеет 8,395% акций биржи, еще 7,14% принадлежат ВЭБу косвенно через РФПИ. Ранее доля косвенного владения составляла 4,43%.

Напомним, 2 июля на международном рынке было реализовано 11% акций Московской биржи. Таким образом более половины ее акций оказались в свободном обращении. Общий объем размещенных ценных бумаг составил более 267 миллионов на сумму свыше 16 миллиардов рублей.

По словам первого зампреда Центробанка Сергея Швецова, около 33% пакета приобрели европейские инвесторы, 40% - условно пришлось на российских инвесторов, примерно 15% - на азиатских, примерно десятую часть купили инвесторы из США.