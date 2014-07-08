Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

08 июля 2014, 18:35

РФПИ увеличил долю акций в Московской бирже с 4,43 до 7,14%

акции деньги фонды сделки Московская биржа Внешэкономбанк РФПИ

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) увеличил свою долю акций в Московской бирже после продажи Центробанком пакета акций биржи, сообщает МИА "Россия сегодня".

Внешэкономбанк напрямую владеет 8,395% акций биржи, еще 7,14% принадлежат ВЭБу косвенно через РФПИ. Ранее доля косвенного владения составляла 4,43%.

Напомним, 2 июля на международном рынке было реализовано 11% акций Московской биржи. Таким образом более половины ее акций оказались в свободном обращении. Общий объем размещенных ценных бумаг составил более 267 миллионов на сумму свыше 16 миллиардов рублей.

По словам первого зампреда Центробанка Сергея Швецова, около 33% пакета приобрели европейские инвесторы, 40% - условно пришлось на российских инвесторов, примерно 15% - на азиатских, примерно десятую часть купили инвесторы из США.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать