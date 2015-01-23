Аэропорты Москвы работают в штатном режиме, несмотря на снегопад

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Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на снегопад, сообщили M24.ru в аэропортах города.

В пресс-службе аэропорта "Домодедово" сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. "Отклонений от расписания, связанных с погодными условиями, нет", - добавили в "Домодедове".

Начальник пресс-центра аэропорта "Внуково" Елена Крылова также сказала, что задержек рейсов из-за погоды нет. "В районе аэропорта сильного снегопада не было, на данный момент видимость хорошая", - добавила Крылова. По ее словам, сейчас ведется расчистка взлетно-посадочных полос, но частая уборка не требуется.

По словам начальника пресс-службы аэропорта "Шереметьево" Романа Гениса, аэропорт, несмотря на сложные погодные условия, продолжает свою работу в штатном режиме. "Рейсы выполняются согласно расписанию, при необходимости идет оперативная расчистка взлетно-посадочных полос и пилотно-рулежных дорожек", - сообщил Генис каналу Москва 24



23 января в столице ожидается облачность, по прогнозам синоптиков, снегопад продлится весь день. Столбики термометров опустятся до 6 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Столичных автомобилистов просят соблюдать осторожность на дорогах, выбирать дистанцию и скорость в зависимости от дорожных условий, быть особенно внимательными на эстакадах, мостах и путепроводах – именно там чаще образуется гололед.

Анатолий Федотов