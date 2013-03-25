Театр обско-угорских народов в Москве: мансийский эпос о смелой Анне

Фото: goldenmask.ru

Труппа театра обско-угорских народов "Солнце" представила на внеконкурсной программе "Маска Плюс", проводимой в рамках фестиваля "Золотая Маска", спектакль "Черная песня". Постановка о последствиях Казымского восстания против советской власти основана на документальной повести финно-угроведа Татьяны Молдановой.

Премьера режиссерской работы Анны-Ксении Вишневской на сценической площадке Ханты-Мансийска состоялась летом 2011 года. И вот драму, в которой политический вектор уступает место горестным воспоминаниям коренной жительницы Остяко-Вогульского национального округа, показали в Москве.

"Сегодня Анна отправляется в "нижний мир" (прощается с жизнью и вспоминает прошлое). Так начинают свой рассказ три актрисы, олицетворяющие главную героиню. Стоя на деревянном, сложенном из брусьев, кругу в центре круглой опять же площадки, усыпанной подобием белого песка (альтернатива привычной сцене в Театральном центре имени Мейерхольда), артистки в национальных костюмах по звеньям начинают собирать цепь трагедий в жизни женщины, мужа которой забрали русские.

События 30-х годов прошлого века в корне изменили привычный уклад остяков. С протестующими против законов советской власти расправлялись без церемоний. Бунтарей связывали и уводили из родных степей, обрекая семьи, оставшиеся без кормильцев-мужчин, на верную гибель.

В спектакле Вишневской русские борцы за коммунизм – разудалые парни с гармонью на плече и визгливые девчата в пестрых платочках. Стремительно врываются "красные" в жилища остяков. И вот уже в центре круга, где совсем недавно грела Анна руки у семейного очага, возвышается тумба, а на ней – солдат, раздающий указания.

В суровую зиму уводят Ювана, забирают у женщин ружья, чтобы не вздумали стрелять по русским. Анна с поникшей, повязанной платком головой, одиноко горбится под гнетом внезапного горя. На ее попечении восемь детей, а в доме почти нет еды.

Первостепенное место в спектакле отдается метафоре, доступно выражающей художественный замысел. Здесь дети несчастных женщин – это маленькие кружечки, которые заботливо омывают в тазу с водой, заполняют песком (кормят) и мажут красной краской, обозначая смерть.

Малыши Анны гибнут от голода один за другим. Первым – младенец, затем старшие девочки, которым в отличие от мальчиков не дают мяса.

Мать, выбиваясь из сил, молит о помощи богов, охотится в лесу на оленя, ловит белок и потрошит их над котлом, "чтобы ни одна кровинка не упала мимо", защищает дом от волков, живет не надеждой, но стремлением спасти детей.

Всю долгую страшную зиму Анну мучают кошмары: раненые рыбы, изможденные от боли, мечутся в морской глубине, ярко-красные всполохи смыкают кольцо у ног женщины. Визуализировать сны Анны режиссеру удается при помощи 3D графики. Картины проецируются прямо на песок: копошится в люльке ребенок, дремлет муж. Зыбкие полупрозрачные образы исчезают – ночные ужасы и воспоминания сменяются действительностью нового дня.

Герои постановки повествуют на двух языках, смешивая национальный и русский. В действие гармонично вплетаются мотивы народных мелодий, и летит "песня-стон по Казынской земле".

Играя образами, Вишневская наделяет животных человеческими повадками, а людей – звериными инстинктами. Во время одной из мизансцен собака Анны, в которую перевоплощается актриса, стремясь заполучить вожделенный кусок мяса, предает своего верного провожатого пса и примыкает к волчьей стае. Говорящий намек на людскую слабость и малодушие.

Спектакль "Черная песня" колоритен благодаря национальному материалу, с которым работает режиссер. Этот эпос, сложенный по рассказу реальной женщины, в очередной раз доказывает, как важно иной раз разглядеть и осознать индивидуальное горе одного единственного человека на фоне общего социального катаклизма.

Алла Панасенко