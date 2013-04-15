Спектакли Sepia и "Едоки" завершат фестиваль "Золотая Маска"

"Афиша": "Золотая маска" под занавес даст два танцевальных спектакля

Завершающим аккордом театрального фестиваля "Золотая Маска" станет танцевальный вечер, состоящий из двух спектаклей: Sepia от екатеринбургского театра "Провинциальные танцы" и "Едоки" музыкальной студии SounDrama. Обе постановки заявлены в номинации "современный танец".

Откроет вечер спектакль Sepia, поставленный по роману японца Кобо Абэ "Женщина в песках". Это рассказ о людях, которые вынуждены жить в пустыне. Их дома постоянно заносит песком.

Поэтому людям приходится то и дело пересыпать его с места на место, чтобы выжить. Режиссер "Сепии" Татьяна Баганова создала свою постановку в США. В ее представлении песок является полноправным героем действия. Кажется, словно он танцует вместе с артистами, обретая собственную волю.

Сразу после Sepia на сцену выйдут артисты SounDrama, которые исполнят одноактный балет "Едоки". Это сценическая фантазия на тему ранних мрачных картин Ван Гога. В качестве реквизита танцоры задействуют массивные доски.

Посмотреть спектакли можно 15 апреля в Театре имени Пушкина. Билеты стоят от 200 до 1200 рублей.

Добавим, что итоги театральной премии "Золотая Маска" подведут 16 апреля.

Приобрести билеты можно на нашем портале

