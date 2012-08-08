В России введут социальные нормы ЖКХ

ИТАР-ТАСС

Минрегион составил и опубликовал план перехода российского ЖКХ на социальные нормы коммунальных услуг. Сам социальный минимум будет протестирован в пилотных проектах до 2014 года, а массовый переход на социальные нормы будет сопровождаться заменой льгот на оплату "коммуналки" адресными субсидиями, пишет "Коммерсантъ".

Социальная норма коммунальных услуг предполагает дифференциацию тарифов для минимально необходимого и избыточного потребления коммунальных ресурсов гражданами.

Новая реформа начнется с электроснабжения: поправки к законодательству, позволяющие запуск пилотных проектов, и перечень регионов, в которых они будут запущены, должны быть готовы к октябрю 2012 года; по одному пилотному региону будет выбрано в каждом из федеральных округов.

Оценивать результаты внедрения социальной нормы в электрические щитки граждан Минрегион намерен ежеквартально. Сейчас обсуждаются два варианта нормирования потребления в ЖКХ — на квадратный метр и на человека, при этом в ведомстве склоняются к последнему.

Предполагается, что разница "социального" и "избыточного" тарифов будет устанавливаться на региональном уровне в зависимости от объема перекрестного субсидирования, но Минрегион может ввести федеральный стандарт, по которому высокий тариф не сможет превышать низкий более чем на 50%.

Одновременно и полностью аналогично энергетике на конец 2013 года намечено законодательное обеспечение, а с 2014 года — и запуск пилотных проектов по внедрению соцнормативов в водоснабжении и канализации — с последующей заменой льгот адресными субсидиями (этот этап запланирован на начало 2015 года).

Внедрение социальной нормы в водоснабжении направлено на экономию воды и стимулирование установки индивидуальных счетчиков воды. При этом разница между социальным и повышенным тарифами должна будет составить 20-30%.

Последними реформа затронет газоснабжение и отопление: схема ее будет такой же, а исполнение — отложенным на несколько лет и увязанным с конфигурацией системы капремонта многоквартирных домов.

Проект распоряжения правительства уже подготовлен ведомством к внесению в Белый дом, до 10 августа он поступит в аппарат правительства, а заседание, на котором глава Минрегиона представит документ правительству, намечено 23 августа.