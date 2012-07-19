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Общество

19 июля 2012, 09:28

Карантин по бешенству пришел еще в одно поселение "новой" Москвы

ЗелАО животные болезни карантин Троицкий административный округ

В Троицкой области ветеринары обнаружили больных лис, которые могли заразить домашних животных. Если у собак обнаружат вирус, то их придется усыпить

Власти столицы объявили карантин из-за бешенства животных еще в одном поселении Троицкого административного округа. Об этом 19 июля сообщил РИА Новости источник в городской администрации.

"В связи с выявлением 14 июля случая заболевания бешенством диких животных, имевших установленный контакт с владельческими животными на территории поселения Вороновское Троицкого административного округа города Москвы, на этой территории установлен карантин на 2 месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее по этой же причине на 2 месяца был объявлен карантин в поселении Краснопахорское Троицкого АО. Кроме того, по информации источника, столичные власти приняли решение продлить карантин в районе Крюково до 5 сентября.

В марте 2012 года из-за большого числа заболевших бешенством диких животных в районах Силино и Савелки Зеленограда также был объявлен карантин на 2 месяца. Позже карантин был установлен в районе Крюково ЗелАО и продлен до 23 июля из-за обнаружения новых случаев бешенства животных.

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