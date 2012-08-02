Рабочие ЗИЛа протестуют против сокращений на заводе

ИТАР-ТАСС

2 и 3 августа состоятся согласованные митинги рабочих завода ЗИЛ против сокращений, пишет газета "Известия". Их поддержат оппозиционные "РОТ Фронт", "Российская Коммунистическая рабочая партия", профсоюз рабочих-мигрантов и Социалистическое движение Казахстана.

По словам организаторов акций, на предприятии проходят массовые увольнения сотрудников в связи с реструктуризацией завода. было уволено около полутора тысяч человек, собираются уволить еще около тысячи. Напомним, старейший автомобильный завод в России подлежит модернизации по решению мэра Москвы Сергея Собянина.

Однако у руководства завода другое мнение на этот счет. Как заявляет директор центра по связям с общественностью АМО ЗИЛ Татьяна Ломакина, под сокращение попадут лишь пенсионеры и те, кто работает по совместительству.

Митинг 2 августа пройдет у стелы, посвященной работникам завода "Московский подшипник", а 3 августа – на проходной ЗИЛ у памятника Лихачеву.