200 остановок в Москве оборудуют видеонаблюдением и Wi-Fi

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко
Около 200 остановок наземного общественного транспорта нового типа могут появиться в Москве по программе "Моя улица". Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алину Бисембаеву.
По словам Бисембаевой, в рамках реализации программы "Моя улица" департаменту капитального ремонта рекомендовано установить около 200 остановок, которые будут оборудованы видеонаблюдением и точками доступа к интернету.
Напомним, департамент транспорта Москвы в июне начал оборудовать остановки наземного транспорта точками Wi-Fi. К 24 июня они начали работать уже на 108 остановках. Преимущественно беспроводной интернет появится рядом со станциями метро и железнодорожными вокзалами.
Процедура регистрации для пользования бесплатной беспроводной сетью аналогична той, которая действует в метрополитене. Подключиться к сети можно с помощью любого мобильного устройства, планшетного компьютера или ноутбука.
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Чтобы начать сессию, необходимо подключится к сети MosGorTrans_Free и пройти быструю SMS-регистрацию, и в дальнейшем не надо будет регистрироваться на других остановках.
Кроме того, этой осенью в столице заменят 400 устаревших конструкций остановок общественного транспорта. На их месте появятся качественные павильоны.
У остановок усовершенствуют крепежные элементы и крышу. Рекламные щиты оснастят подсветкой. Кроме того, они станут более герметичными.
Программа "моя улица"Программа благоустройства "Моя улица" стартовала в мае 2015 года. На более чем 40 улицах работы должны завершить в сентябре. Новый облик обретут Новодевичья набережная, Большая Якиманка, Сретенка, улицы Большая и Малая Никитские и другие.
Цель программы - создать в городе благоприятную среду для пешеходов и велосипедистов. На столичных улицах отведут место для автомобилей, велосипедистов и пешеходов, отремонтируют тротуары и пешеходные дорожки, обустроят парковочные места, улучшат уличное освещение, установят урны и лавочки.
Также программа предусматривает создание удобной системы городской навигации, дополнительное озеленение, ремонт фасадов зданий и демонтаж избыточной и незаконной наружной рекламы.