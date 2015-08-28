200 остановок в Москве оборудуют видеонаблюдением и Wi-Fi

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

Около 200 остановок наземного общественного транспорта нового типа могут появиться в Москве по программе "Моя улица". Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алину Бисембаеву.

По словам Бисембаевой, в рамках реализации программы "Моя улица" департаменту капитального ремонта рекомендовано установить около 200 остановок, которые будут оборудованы видеонаблюдением и точками доступа к интернету.

Напомним, департамент транспорта Москвы в июне начал оборудовать остановки наземного транспорта точками Wi-Fi. К 24 июня они начали работать уже на 108 остановках. Преимущественно беспроводной интернет появится рядом со станциями метро и железнодорожными вокзалами.

На остановках наземного транспорта Москвы появился Wi-Fi

Процедура регистрации для пользования бесплатной беспроводной сетью аналогична той, которая действует в метрополитене. Подключиться к сети можно с помощью любого мобильного устройства, планшетного компьютера или ноутбука.

Чтобы начать сессию, необходимо подключится к сети MosGorTrans_Free и пройти быструю SMS-регистрацию, и в дальнейшем не надо будет регистрироваться на других остановках.

Кроме того, этой осенью в столице заменят 400 устаревших конструкций остановок общественного транспорта. На их месте появятся качественные павильоны.

У остановок усовершенствуют крепежные элементы и крышу. Рекламные щиты оснастят подсветкой. Кроме того, они станут более герметичными.