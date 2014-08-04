К осени пройдет полная экспертиза состояния трамплинов на "Смотровой"

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После пожара 2010 года два трамплина на Воробьевых горах признали аварийными и закрыли. Сейчас проводится экспертиза их технического состояния и состояния грунтов на склонах Воробевых гор. Результаты получат осенью, после чего будет принято решение о дальнейшей судьбе трамплинов, рассказала M24.ru директор ЦПКиО имени Горького Ольга Захарова.

"На данный момент у нас есть старое техническое заключение, что оба трамплина высотой 72 и 45 метров находятся в аварийном состоянии. В 2014 году проводится экспертиза всех трамплинов комплекса для полного понимания возможности их дальнейшего использования, также "Геоцентр-Москва" проводит исследование территории с связи с активизацией оползневых процессов. Заключение будет получено осенью, на основании чего руководство города совместно с Москомспортом, департаментом природопользования и департаментом культуры примут решение о дальнейшей судьбе трамплинов", - сказала Захарова.

Бывший глава НИиПИ Генплана Сергей Ткаченко говорит, что склоны на Воробьевых горах оползневые. Если пойдут сильные дожди, трамплины могут не устоять. Поэтому, например, здания МГУ им. М.В. Ломоносова строились подальше от оползневых склонов.

"В последнее время ситуация со склонами ухудшилась, в том числе из-за активного строительства по всей Москве. Гидрогеологическая ситуация нарушается, грунтовые воды изменяют течение, в результате такие проблемные точки, как склоны, двигаются", – пояснил Ткаченко.

Директор клуба "Экстремальные виды спорта" Гарри Рутберг говорит, что в Москве мало горнолыжных объектов, поэтому в прошлом году некоторые спортсмены катались и с трамплинов на Воробьевых горах, хотя они давно закрыты. Он надеется, что трамплины удастся сохранить и, возможно, приспособить для сноубордистов.

"В Москве и Подмосковье подходящих трамплинов нет, поэтому люди выезжают на тренировки на Эльбрус или едут в Европу: в Швейцарию, Германию, Италию. Надо оборудовать склоны в столице", – сказал он.

Первый трамплин был построен на Воробьевых горах в 1936 году, второй, Большой, в 1953 году. В 2010 их закрыли после пожара. Набережные и природный заказник "Воробьевы горы" передали в ведение ЦПКиО имени Горького в 2013 году. В августе 2014 года начнется реконструкция смотровой площадки Ворьбевых гор. На время ремонта оттуда также придется "съехать" стрит-рейсерам и байкерам.

Марина Курганская, Дарья Миронова, Наталья Савельева