Аэропорт Внуково закрыт из-за катастрофы самолета

Аэропорт Внуково возобновил работу после катастрофы самолета Ту-204, сообщил представитель аэропорта. Работа возобновлена в 18.35.

Ранее сообщалось о том, что аэропорт был закрыт, и все следовавшие в него самолеты перенаправляли в Домодедово и другие аэропорты, в том числе в Нижний Новгород. На данный момент известно о том, что на другие аэродромы перенаправлены 18 рейсов из Внуково, при этом в Домодедово пришлось задействовать дополнительные полосы.

Ростуризм рекомендует всем туристам, которые собираются вылетать на отдых за рубеж в ближайшее время, уточнить у своих турагентств и туроператоров сведения об аэропорте Внуково и времени вылета.

Домодедово работает в штатном режиме

Пока неизвестно, насколько нормально может функционировать Внуково - по предварительным данным, в результате катастрофы повреждена курсо-глиссадная система, обеспечивающая точность захода на посадку на одну из двух взлетных полос.

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Добавим также, что сразу после катастрофы ГАИ перекрыло в обе стороны движение на Киевском шоссе в районе Внуково из-за того, что на дорогу упали обломки самолета и повредили дорожное полотно. В настоящий момент движение частично восстановлено, однако в районе аварии образовалась пробка, водителям рекомендуют искать объездные маршруты.

Коммунальные службы готовы к работам по расчистке места аварии - Цыбин

Глава департамента ЖКХ Москвы Андрей Цыбин в интервью телеканалу "Москва 24" заявил, что техника готова выйти на работы по ремонту поврежденной дороге. "Как только уберут самолет, мы начнем ремонтные работы", - добавил чиновник.

Как сообщает корреспондент канала "Москва 24" Александра Шонина, хвостовая часть слишком велика и на то, чтобы убрать ее с дороги потребуется немало времени.

"Носовая часть самолета уже поднята на специальную платформу, - сообщает корреспондент. – Сейчас также сделают и со средней частью, а вот хвостовая часть, по словам сотрудников коммунальных служб, слишком велика. Ее придется распиливать и работы по очистке Киевского шоссе могут затянуться до 7 часов утра.

В свою очередь, представители федерального дорожного агенства "Росавтодор" добавили, что для объезда места аварии на Киевском шоссе организованы маршруты объезда по малому Московскому бетонному кольцу, а также по территориальной сети автомобильных дорог, в частности, по Боровскому шоссе.

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В свою очередь, "Мосгортранс" выпустил на Киевское шоссе дополнительные автобусы для передвижения пассажиров.

Напомним, сегодня во Внуково совершил жесткую посадку самолет Ту-204. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По последним данным, на борту находилось 8 человек. Четверо из них погибли.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил сформировать специальную комиссию по расследованию причин катастрофы. Ее возглавит министр транспорта Максим Соколов.

Кроме того, Межгосударственный авиационный комитет создал авиационную комиссию по расследованию авиапроисшествия.