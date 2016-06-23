Фото: 24.ru/Александр Авилов

В аэропорту Внуково от сердечного приступа скончался мужчина, ожидавший посадку на самолет, сообщили m24.ru в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошел в районе 8:45 утра в стерильной зоне внутренних воздушных линий. Уроженцу города Норильска 1969 года рождения, который должен был вылететь из Внукова в Калининград, стало плохо. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть пассажира от сердечного приступа.

Рейс Москва – Калининград был выполнен по расписанию.

В марте в аэропорту Благовещенска приземлился самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа", на борту которого в период полета скончался пассажир. Известно, что мужчина жаловался стюардессам на плохое самочувствие.

Экипаж оказывал пассажиру первую медицинскую помощь, однако спасти мужчину не удалось. Медики, которые поднялись на борт сразу после его приземления, констатировали смерть пассажира.