Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

29 декабря 2014, 18:20

Президент подписал закон о банкротстве физлиц

Владимир Путин банки банкротство власть

Владимир Путин подписал закон о банкротстве физических лиц

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о банкротстве физических лиц. Оригинал документа размещен на официальном портале правовой информации.

Закон определяет порядок банкротства физического лица. Для того, чтобы юридически подтвердить свою финансовую несостоятельность нужно иметь долгов не меньше чем на 500 тысяч рублей и не платить банку более 3 месяцев.

Если у человека есть постоянный источник дохода, то ему могут представить рассрочку до трех лет. Подать заявление о банкротстве гражданин может сам либо с подачи представителей банка.

В случае объявления себя банкротом имущество гражданина продается кредиторам. На открытый аукцион может быть выставлено все имущество должника. Исключение составляют случаи, предписанные гражданским кодексом: единственная жилплощадь, средства заработка, продукты и деньги, необходимые для пропитания.

Мнение эксперта

Этот закон необходим, потому что он вводит правила того, как физическое лицо может быть признано банкротом. Теперь граждане будут лучше защищены от кредиторов. Разумеется, не в том смысле, что им простят все долги, а в том, что вводятся четкие правила реструктуризации долгов"
Денис Елаховский
экономический обозреватель канала "Москва24"

Посредником между банком и гражданином будет финансовый управляющий, назначаемый судом. Оплата его услуг лежит на плечах должника. Финансовый управляющий будет получат фиксированную ставку.

Решение о банкротстве может быть принято и после смерти должника, с подачи родственников или кредиторов.

Ранее M24.ru сообщало, что по оценкам специалистов, каждый шестой заемщик имеет больше трех непогашенных кредитов.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать