Президент подписал закон о банкротстве физлиц

Владимир Путин подписал закон о банкротстве физических лиц

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о банкротстве физических лиц. Оригинал документа размещен на официальном портале правовой информации.

Закон определяет порядок банкротства физического лица. Для того, чтобы юридически подтвердить свою финансовую несостоятельность нужно иметь долгов не меньше чем на 500 тысяч рублей и не платить банку более 3 месяцев.

Если у человека есть постоянный источник дохода, то ему могут представить рассрочку до трех лет. Подать заявление о банкротстве гражданин может сам либо с подачи представителей банка.

В случае объявления себя банкротом имущество гражданина продается кредиторам. На открытый аукцион может быть выставлено все имущество должника. Исключение составляют случаи, предписанные гражданским кодексом: единственная жилплощадь, средства заработка, продукты и деньги, необходимые для пропитания.

Мнение эксперта Этот закон необходим, потому что он вводит правила того, как физическое лицо может быть признано банкротом. Теперь граждане будут лучше защищены от кредиторов. Разумеется, не в том смысле, что им простят все долги, а в том, что вводятся четкие правила реструктуризации долгов"

Денис Елаховский экономический обозреватель канала "Москва24" Этот закон необходим, потому что он вводит правила того, как физическое лицо может быть признано банкротом. Теперь граждане будут лучше защищены от кредиторов. Разумеется, не в том смысле, что им простят все долги, а в том, что вводятся четкие правила реструктуризации долгов"

Посредником между банком и гражданином будет финансовый управляющий, назначаемый судом. Оплата его услуг лежит на плечах должника. Финансовый управляющий будет получат фиксированную ставку.

Решение о банкротстве может быть принято и после смерти должника, с подачи родственников или кредиторов.

Ранее M24.ru сообщало, что по оценкам специалистов, каждый шестой заемщик имеет больше трех непогашенных кредитов.