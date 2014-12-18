Владимир Путин дает пресс-конференцию

Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

В Центре международной торговли 18 декабря проходит пресс-конференция Владимира Путина, ее будет транслировать "Россия-1".

Мероприятие началось в 12.11, сведений о предполагаемой продолжительности нет. Самой длинной из предыдущих была пресс-конференция в 2008 году, тогда она продлилась почти пять часов.

Последний раз президент выступал перед публикой 4 декабря, когда он оглашал послание Федеральному Собранию. Кроме того, президент ежегодно проводит бюджетные послания и "прямые линии".

При этом в октябре 2014 года Путин отменил ежегодные бюджетные послания, которые пересекались с основным выступлением перед Федеральным собранием.