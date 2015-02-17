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Городское управление

17 февраля, 15:10

В столице откроют сразу три мемориальные доски

ВОВ герои памятные даты память мемориальные доски городское управление

Фото: M24.ru

19 февраля в столице откроют сразу три мемориальные доски. Две будут посвящены участникам Великой Отечественной войны, а еще одна - заслуженному архитектору России Борису Тхору, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Две памятные таблички будут посвящены маршалу авиации Александру Николаевичу Ефимову, а также военачальнику Валентину Ивановичу Варенникову. Открытие досок пройдет по адресу: переулок Сивцев Вражек, дом 31/13.

Александр Ефимов

Ефимов – участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, Заслуженный военный летчик СССР и маршал авиации. К июлю 1944 года Ефимов совершил 100 боевых вылетов на разведку и штурмовку вражеских войск.

Всего за годы войны Ефимов совершил 288 боевых вылетов на штурмовике Ил-2, в ходе которых было уничтожено 85 вражеских самолетов на аэродромах.


Бронзовые мемориальные доски с портретными барельефами Героев созданы за счет города молодежными авторскими коллективами. Так, доску в честь Ефимова выполнили скульптор Татьяна Титова и архитектор Петр Козлов, а барельеф Варенникову создан по проекту скульптора Николая Николаева и архитектора Василия Перфильева.

Валентин Варенников

Советский военачальник и российский политик, генерал армии, а также Герой Советского Союза. Был начальником Группы управления Министерства обороны СССР в Афганистане, главнокомандующим Сухопутными войсками и заместителем Министра обороны СССР.


Церемония открытия досок будет приурочена ко Дня защитника Отечества. В ней примут участие представители Клуба Героев и московских ветеранских организаций.

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Третья доска откроется внутри вестибюля Торгово-пешеходного моста "Багратион" в ММДЦ "Москва-Сити". Мемориал будет посвящен заслуженному архитектору России, члену-корреспонденту Российской Академии архитектуры, Борису Ивановичу Тхору. Работу выполнили скульптор Макарова и архитектор Куницына.

Ранее на здании роддома, где появился на свет Владимир Высоцкий, установили мемориальную доску. Памятный барельеф выполнил народный художник СССР Николай Никогосян.

Высоцкий родился в московском роддоме №8 Дзержинского района на улице Третья Мещанская. В то время роддом располагался в историческом здании Старо-Екатерининской больницы – ныне МОНИКИ. Мемориальную доску открыли 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого.

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