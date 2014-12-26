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Мэр Москвы

26 декабря 2014, 14:52

На ВДНХ в 2015 году могут разместить выставки Музея Востока

ВДНХ Владимир Мединский Сергей Собянин

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Федеральные власти планируют разместить на ВДНХ ряд крупных музейных экспозиций, сообщается на портале столичного правительства. Так, рассматриваются варианты организации в павильонах выставок Государственного музея искусств народов Востока, Российского военно-исторического общества и "РОСИЗО", Государственного центрального музея кино, Объединенной ракетно-космической корпорации и других учреждений.

"У нас есть идея использовать уникальную реорганизацию, преображение ВДНХ, которое сейчас делает Москва, с целью создания там новых музеев и выставочных павильонов Министерства культуры, выставочных павильонов военно-исторического общества и постоянно действующих выставок по истории России по образцу "Романовы-Рюриковичи", - заявил Министр культуры России Владимир Мединский.

Сергей Собянин сообщил, что такие выставки могут открыться на ВДНХ уже в 2015 году.

"Я думаю, что в следующем году мы создадим экспозицию тех замечательных выставок, которые прошли в "Манеже". Они будут работать на ВДНХ уже в постоянном режиме. И еще у нас в планах там - Музей Востока", - отметил мэр Москвы.

Добавим, что столичное правительство поддерживает федеральные музейные проекты Минкультуры. Крупнейшим из них является Государственный центр современного искусства на Ходынском поле, который откроется в 2018 году.

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Кроме того, в пятницу, 26 декабря, Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский открыли новое здание Государственного литературного музея в Шелапутинском переулке.

За последние годы столичное правительство передало федеральным музеям еще несколько городских зданий общей площадью свыше 12,7 тысячи квадратных метров. Новые здания получили:

  • Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" по адресу: Малый Власьевский переулок, дом 4, строения 1,2;
  • Государственная Третьяковская галерея по адресу: Толмачевский переулок , дом 18/17, строение 10;
  • Государственный центральный музей современной истории России по адресу: Садовническая улица, дом 30, строение 1.

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Сюжет: ВДНХ: планы, события, перемены

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