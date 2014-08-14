Рада приняла закон, позволяющий ввести санкции против России

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Парламент Украины принял закон, который предусматривает возможность введения в отношении России более 20 видов санкций, включая прекращение транзита энергоресурсов, сообщает МИА "Россия сегодня".

Это решение на заседании 14 августа поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее Рада приняла документ лишь в первом чтении, так как у депутатов было много замечаний к нему. При этом принятие данного документа не будет означать автоматический ввод специальных экономических и ограничительных мер. Закон лишь создает правовую основу для их введения.

В тексте закона говорится, что ограничения могут быть введены с целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, ее экономической состоятельности. Санкции могут применяться в отношении иностранного государства, иностранного юридического или физического лица.

Документ дает возможность блокировать активы, ограничивать торговые операции, а также частично или полностью прекращать полеты и перевозки по территории Украины. Также документ позволяет аннулировать или приостанавливать лицензии на осуществление определенного вида деятельности, например, на пользование недрами.

Кроме того, субъектам санкций может быть заблокирована выдача разрешений и лицензий Нацбанка на ввоз валютных ценностей на Украину из иностранного государства или их вывоз, запрещена регистрация в качестве участника международной платежной системы. Пакет санкций предусматривает также прекращение действия торговых соглашений, культурных обменов, аннулирование официальных визитов и запрет деятельности партий.

Напомним, 31 июля Совет Евросоюза принял законодательное постановление о введении секторальных санкций против России, которые предварительно были одобрены постпредами 28 стран ЕС.

Среди них: ограничение экспорта оборудования для нефтяной промышленности, запрет российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции и облигации в Европе. Также запрещается заключение новых контрактов на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения. Санкции вступили в силу с 1 августа.

Первый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу в марте 2014 года. Позднее перечень неоднократно расширялся. Санкции в отношении России ввели и другие страны. В частности США, Канада, Австралия и Япония.