Контрольная по эпохе оттепели с призами от Третьяковской галереи

Юрий Пименов. Бегом через улицу

С 16 февраля по 11 июня в Третьяковской галерее на Крымском Валу проходит выставка "Оттепель". Здесь можно посмотреть предметы искусства и быта 1950 – 1960-х годов. Перед посещением выставки будет полезно вспомнить, каким был СССР при Никите Хрущеве. Сетевое издание m24.ru и Третьяковская галерея подготовили специальный тест на знание этой эпохи.

Что получит победитель

Билет на два лица с открытой датой. С таким билетом можно посетить постоянную экспозицию в любом из зданий Третьяковской галереи, а также любую выставку.

Участие в кураторской экскурсии по выставке "Оттепель". Дата и время будут объявлены дополнительно.

Каталог выставки "Оттепель" – исследование эпохи с красочными иллюстрациями.

Как стать победителем

С 10 по 16 апреля на странице акции будет доступен тест из 20 вопросов. Укажите свои Ф.И.О. и e-mail, ответьте на вопросы и отправьте работу нам, чтобы побороться за приз. Если не хотите регистрироваться, можете просто пройти тест и поделиться результатом с друзьями. В таком случае вы не участвуете в борьбе за приз.

Нужно правильно ответить на 20 вопросов об эпохе оттепели. Работы с результатом 20/20 мы загрузим в программу, которая выдаст 20 имен, – эти участники будут объявлены победителями и получат приз. Нам жаль, что мы не можем наградить призами всех участников. Список победителей будет опубликован не позднее 23 апреля 2017 года. В случае победы вам на почту придет письмо с инструкцией, как получить свой приз.

Как подготовиться

Если вы хотите узнать больше о 1950 – 1960-х, посмотрите лекции и живое исполнение стихов поэтов-шестидесятников в специальной подборке "Подготовка к контрольной по эпохе оттепели" на m24.ru.