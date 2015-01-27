"Торпедо" переедет из Раменского на московский стадион

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Московское "Торпедо" планирует начать весеннюю часть чемпионата России по футболу на одной из московских арен. Таким образом, клуб переедет из Раменского, где проводил матчи на протяжении двух последних лет, сообщает "Спорт-Экспресс".

Арена в Раменском в настоящее время не готова к проведению поединков Российской футбольной премьер-лиги. "Торпедо" ведет переговоры со столичными "Спартаком" и "Локомотивом" о праве проводить домашние матчи на аренах этих команд.

Отметим, что исторически домашним стадионом "Торпедо" считалась арена на Восточной улице, но в настоящее время там проводится реконструкция.

Ранее M24.ru сообщало, что московское "Торпедо" намерено обратиться с письмом к властям столицы с просьбой разрешить возведение нового футбольного стадиона около строящейся станции метро "Технопарк".

Президент "Торпедо" заявил, что команда не может позволить арендовать стадион на Восточной улице в связи с "завышенной стоимостью аренды".