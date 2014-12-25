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Свежий воздух

25 декабря 2014, 16:54

Пять рождественских мини-спектаклей покажут в Театральном проезде

Театральный проезд перформанс театральные постановки Константин Богомолов свежий воздух

Стартовал новогодний проект "Театральные окна Метрополя"

Пять рождественских пятиминутных спектаклей покажут на окнах гостиницы "Метрополь" в Театральном проезде.

Режиссеры Василий Бархатов, Константин Богомолов, Филипп Григорьян, Юрий Квятковский и Федор Павлов-Андреевич представят так называемый немой театр. Акцент – на мимике, жестах и движениях.

"Спектакли-пятиминутки начнут свое путешествие из одного окна гостиницы в другое, оставляя за собой тематические инсталляции художника Кати Бочавар. В каждой из витрин актеры выступят поочередно, вся серия займет не больше получаса и повторится несколькими циклами в течение вечера", - сообщили организаторы проекта.

Зрителей ждут неожиданные интерпретации знакомых сюжетов, классическая сценография в современном исполнении, дизайнерские костюмы и романтическая музыка. Спектакли бесплатны для зрителей.

Замерзшие на улице могут заглянуть в "Метрополь" после окончания спектаклей и окунуться в атмосферу театрального салона. В гостинице можно обсудить перформансы, выпить кофе, ознакомиться с афишей Большого и Малого театров, забронировать билеты.

С 25 декабря по 8 января перформансы будут проходить с 19.00 до 22.00.

Добавим, что гостиница "Метрополь" превратится в открытую театральную площадку накануне своего 110-летия.

Сюжеты: Бесплатная Москва Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

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