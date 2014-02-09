Полузащитник Патрик Эберт официально стал игроком "Спартака"

Патрик Эберт. Фото: realvalladolid.es

Немецкий полузащитник Патрик Эберт официально стал игроком московского "Спартака" и уже присоединился к своей новой команде на сборе в Португалии, сообщает официальный сайт "красно-белых".

В столичный клуб 26-летний Эберт перешел на правах свободного агента, поскольку расторг свой контракт с испанским "Вальядолидом". В нынешнем сезоне немец провел 13 матчей в испанской Примере, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

"Знаю, что "Спартак"довольно давно не выигрывал чемпионат, а это для меня вызов. Хочу выиграть титулы — Премьер-Лигу, Кубок — и играть в следующем году в Лиге чемпионов. Это моя цель, и, уверен, она соответствует целям, которые ставит перед собой клуб", - заявил полузащитник.

В "Спартаке" Патрик Эберт будет выступать под 20 номером.