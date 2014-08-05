"Спартак" договорился о трансфере полузащитника "Твенте" Промеса

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Московский "Спартак" близок к покупке полузащитника "Твенте" Куинси Промеса. Для оформления сделки 22-летнему футболисту осталось пройти медицинский осмотр, сообщает Voetbal International.

В услугах полузащитника были также заинтересованы столичные ЦСКА и "Динамо". Стоимость игрока ранее оценивалась в 8-9 миллионов евро.

Отметим, что Промес входил в расширенную заявку сборной Голландии на ЧМ-2014. В прошлом сезоне на счету футболиста 11 голов и 8 результативных передач в чемпионата Голландии.