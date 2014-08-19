Возбуждено дело по факту убийства на подмосковной трассе

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на трассе в Раменском районе Подмосковья, передает пресс-служба ведомства.

18 августа на проезжей части Малого бетонного кольца обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. Полицейские установили, что потерпевший, 31-летний житель Москвы, возвращался в город на своем автомобиле "Опель Вектра" с дачи в Луховицком районе. Примерно в 2 часа ночи он позвонил товарищу и сообщил, что у машины пробилось колесо. Уже через час водитель грузовика, двигающегося по трассе, обнаружил тело мужчины.

На месте происшествия нашли две гильзы и один патрон, а также две металлические конструкции с шипами в придорожном овраге в 15 метрах от машины.

На данный момент следственный комитет ищет людей, причастных к убийству. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".