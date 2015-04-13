В Подмосковье погиб 6-месячный ребенок, которого ошпарили кипятком

Фото: ТАСС

В подмосковных Луховицах 6-месячный ребенок умер после сильного ожога, на него опрокинулся чайник с кипятком, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Трагедия произошла в Зарайской больнице, где находился на лечении полугодовалый мальчик. Когда маме нужно было отлучиться из палаты, она попросила свою знакомую приглядеть за малышом.

Женщина согласилась и пока была одна, решила вскипятить воды. Электрический чайник она поставила на дужку кровати ребенка. Когда вода закипела, он опрокинулся, и кипяток вылился на мальчика.

В результате ребенок получил ожог второй степени. Спасти ему жизнь врачам не удалось - малыш скончался через несколько дней.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы, которая присматривала за ребенком, по статье "Причинение смерти по неосторожности".