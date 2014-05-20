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20 мая 2014, 12:30

Проекты

Возле инновационного центра "Сколково" появятся поля для игры в гольф

Фото: ИТАР-ТАСС

На территориях, прилегающих к инновационному центру "Сколково", планируется оборудовать поля для игры в гольф. Здесь же возведут объекты инфраструктуры и обустроят подземную парковку, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участки находятся в деревне Сколково, их площадь составляет более 780 тысяч квадратных метров. Гольф-поля с инфраструктурными постройками займут около 50 тысяч квадратных метров. Высота возведенных на территории зданий не превысит девяти метров (они будут одно- или двухэтажными).

На обустроенной подземной стоянке смогут припарковаться до 440 машин. Трудиться на новом объекте будет 100 человек - именно столько рабочих мест планируется создать в рамках проекта.

Технико-экономические параметры земельных участков в деревне Сколково уже одобрены градостроительно-земельной комиссией Москвы.

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