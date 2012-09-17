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Сбербанк повысил процентные ставки по потребительским кредитам в рублях и валюте. В среднем повышение составило 2%. ранее о возможности повышения ставок по кредитам предупреждал глава банка Герман Греф.

Согласно пресс-релизу кредитного учреждения, по программам "Потребительский кредит без обеспечения" и "Потребительский кредит под поручительство физических лиц" диапазон процентных ставок составляет:

для клиентов, получающих доходы в виде заработной платы/пенсии на счет карты/вклада, открытого в банке, от 16,5% до 22,5% годовых в рублях, от 13,5% до 19,5% годовых в долларах США/евро;

для клиентов – работников предприятий, прошедших аккредитацию, от 18,5% до 24,5% годовых в рублях, от 15,5% до 21,5% годовых в долларах США/евро;

для остальных клиентов от 19,5% до 25,5% годовых в рублях, от 16,5% до 22,5% годовых в долларах США/евро.

Таким образом, средний рост ставок составил два процентных пункта.

"В рамках указанных диапазонов процентная ставка устанавливается индивидуально в зависимости от надежности и платежеспособности клиента", - отмечается в сообщении пресс-центра Сбербанка.

Напомним, о том, что ставки по кредитам могут повыситься, предупреждал в конце прошлой недели глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, это будет следствием решения Центробанка повысить ставки рефинансирования.

Отметим также, что в августе этого года Сбербанк также повысил ставки по ипотечным кредитам.