Ураган "Сэнди" оставил без света более 100 тысяч американцев

Фото: ИТАР-ТАСС

Не менее 54 тысяч американцев остались без электроэнергии на острове Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк), более 42 тысяч человек стихия оставила без света в американском штате Нью-Джерси, передает "Интерфакс".

Сообщается, что по мере приближения урагана "Сэнди" к Восточному побережью США на Лонг-Айленд обрушиваются волны высотой 8 метров. Скорость ветра внутри урагана составляет 150 км/ч.

Ранее в связи с приближением урагана президент США Барак Обама объявил о введении чрезвычайного положения в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Коннектикут, Вирджиния, Массачусетс, Дэлавэр, Род-Айленд и в округе Колумбия.

По данным синоптиков, "Сэнди" является самым большим ураганом из когда-либо зарегистрированных в Атлантике.

В воскресенье Нью-Йорке была проведена эвакуация 375 тысяч жителей, остановлен общественный транспорт, отменены около 9 тысяч авиарейсов.

В понедельник вечером Обама выступил с обращением к нации, в котором заявил, что ураган затронет миллионы жителей США.