Экс-сотрудник ЦРУ Сноуден попросил убежища в России

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Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден попросил предоставить ему политическое убежище в России. Просьба американца была передана дежурному консулу консульского пункта МИД в аэропорту Шереметьево.

Как сообщает канал "Москва 24", прошение поступило в воскресенье в 22:30. По словам работников консульства, они приняли пакет документов, связались с МИД РФ и отправили документы в ведомство с курьером.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев, ФМС России также пока не подтверждают данную информацию.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Сноуден сможет остаться в России лишь при условии отказа от деятельности, наносящей ущерб США.

Напомним, Сноуден уже несколько дней находится в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, куда он прибыл из Гонконга. США требуют экстрадиции Сноудена ввиду того, что он обнародовал данные о существовании двух секретных программ Агентства национальной безопасности США. Бывший сотрудник ЦРУ рассказал, что разведка имела доступ к личным данным пользователей интернета, а также могла прослушивать их разговоры и просматривать переписку.