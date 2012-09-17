Форма поиска по сайту

17 сентября 2012, 14:42

"Известия": СМИ обяжут транслировать Курбан-Байрам и Сабантуй

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2012-2013 годах в эфире российского телевидения появится больше передач о жизни и культуре этносов, проживающих в стране.

Федеральные каналы покажут документальные фильмы, а на "ТВ Центре" и на канале "Мир" организуют прямые трансляции с празднований Сабантуя (татарский, чувашский и башкирский праздник) и Курбан-Байрама (исламский праздник). Для молдаван появится прямой эфир с празднования Дня прихода весны – Мэрцишора. Таджикам и узбекам покажут празднование Навруза – Нового года, которые отмечается весной.

Также газета "Известия" сообщает, что интеллектуальные шоу будут более ориентированны на знание культуры этносов, проживающих на территории страны.

В отечественных фильмах и сериалах, которые показывают федеральные каналы "Россия" и НТВ, будет формироваться положительный образ представителей этнических общностей.

К концу года Гильдия межэтнической журналистики подготовит список этических принципов представления темы межнациональных отношений в информационном пространстве. Они будут внедрятся в редакционную политику всех российских СМИ.

