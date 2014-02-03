Россияне стали более критично относиться к информации в СМИ - опрос

Министерство связи "измерило" уровень медиаграмотности россиян

По данным опроса, 43% россиян свободно ориентируются в потоке информации в СМИ и могут критически оценивать контент. И если раньше россияне доверяли сообщениям в СМИ, то теперь скептически настроенных к массмедиа граждан стало существенно больше, передает радио "Москва FM".

Для сравнения: в 2009 году в медиапространстве свободно ориентировался 31% населения, в 2013-м - 43%.

Однако директор Института современных медиа Кирилл Танаев призвал критичнее относиться к данным опроса, поскольку они достаточно субъективны.

"Люди сами себя оценивают, то, как они разбираются в потоке информации. Но мы не видим, как это происходит на деле. Может быть, они просто больше стали сидеть в соцсетях", - сказал он.

Между тем, около 60% опрошенных считают, что СМИ их часто обманывают - дают заведомо ложную или непроверенную информацию, а также пытаются навязать определенную точку зрения.

Отметим, что исследование проводилось Министерством связи и массовых коммуникаций вместе с "Социологической мастерской "Задорина". В нем приняли участие 1 600 человек из 33 регионов страны.

Уровень медиаграмотности эксперты оценивали по трем критериям: насколько участники уверенно пользуются медиаустройствами (книжная библиотека, телевизор, радиоприемник, гаджеты, видеокамера и т.д.), способны ли они критически оценивать контент и как генерируют собственную информацию в Сети.