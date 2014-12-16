Прямой эфир: дискуссия о том, почему мы больше не знаем своих соседей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В четверг в музее "Гараж" UrbanUrban проводит открытое обсуждение темы "Почему в наших городах нет местных сообществ?". Гости поговорят о том, куда делось добрососедство, почему люди перестали жить дворовой жизнью и о районном влиянии сообществ. Эксперты продемонстрируют потенциал групп горожан, объединенных общими проблемами, и разберутся, почему этих групп так мало в России.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.30.