Прямой эфир: дискуссия о том, почему мы больше не знаем своих соседей

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В четверг в музее "Гараж" UrbanUrban проводит открытое обсуждение темы "Почему в наших городах нет местных сообществ?". Гости поговорят о том, куда делось добрососедство, почему люди перестали жить дворовой жизнью и о районном влиянии сообществ. Эксперты продемонстрируют потенциал групп горожан, объединенных общими проблемами, и разберутся, почему этих групп так мало в России.
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.30.
- Когда: 18 декабря
- Кто: Борис Куприянов, Евгений Варшавер, Святослав Мурунов и другие эксперты
- Что: дискуссия об отсутствии у нас культуры местных сообществ
- Кому смотреть: тем, кто хочет дружить с соседями и делать с ними общее дело