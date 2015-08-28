Москвичи пожаловались на навязывание услуг в частных стоматологиях

Москвичи массово жалуются на непрофессиональных стоматологов

Жители столицы направили в Роспотребнадзор сотни жалоб на низкое качество стоматологических услуг. По словам пострадавших, зубы врачи лечат плохо, а денег берут много. Пациентам навязывают ненужные дорогие услуги по акциям, а отказаться, уже сидя в кресле стоматолога, может не каждый, сообщает телеканал "Москва 24".

В одной из частных стоматологий в одном из спальных районов столицы осмотр бесплатный, как и консультация врача. Обещают даже скидку, если пациент оплатит все, что посоветовал сделать доктор.

Одна из клиенток без особых проблем с зубами получила советов на сумму около 50 тысяч рублей. В таких случаях, чтобы развеять сомнения, стоит ли делать назначенные процедуры, эксперты советуют сходить на консультацию к другому врачу.

Специалисты говорят: часто в платных стоматологических клиниках пациентов "раскручивают" по определенной схеме. Вы вносите большую часть стоимости, либо полную стоимость, а потом как пациент уже не интересны, потому что уже не приносите прибыль. Нередко охотники за деньгами в белых халатах запугивают клиентов, рисуют страшные перспективы и советуют решать проблему как можно быстрее.

Наталья Демидова рассказала, что тоже чуть не попалась на удочку стоматологов - вымогателей. На первичном приеме врач заявил девушке, что ее нижняя челюсть нуждается в экстренном медицинском вмешательстве. "Они мне предложили брекеты. А это уже стоило 80 тысяч рублей, потому что они были из какого-то особого металла, они помогают правильно жевать пищу, не мешают. В общем, они мне показали целую презентацию и пытались таким образом меня как-то зацепить", - отметила девушка.

Наталье сделали снимки и даже сняли слепок с зубов. Но она решила перепроверить диагноз в стоматологическом кабинете городской поликлиники. Врач заверил девушку, что ее зубам брекеты абсолютно не нужны.

"Любой вопрос важен, потому что вы не специалист, потому что вы не разбираетесь в своей клинической ситуации, вы не разбираетесь в медицине. И задача доктора - вам все это объяснить. Другими словами, если вам говорят, что здесь вот такая проблема и ее надо решать, то это должно быть обосновано. Вам должны прям показать, почему это надо делать", - объяснил хирург-имплантолог Станислав Васильев.

А вот у Александра врач забыл сверло в зубе. Мужчина пришел поставить обычную пломбу, спустя несколько месяцев от зуба отвалился осколок, а внутри оказалась часть стоматологического инструмента. Зачастую пациенты узнают о том, что их обманули, когда все деньги уже оплачены, а работы произведены. Доказать факт некачественной работы в частных клиниках, как говорят юристы, для пациента проблематично.

"В этих случаях доказать что либо очень бывает сложно и дорого. Это и медицинские экспертизы, и судебно-медицинские экспертизы, и жалобы в Минздрав, и претензии. Плюс, очень часто распространено, что вроде вывеска та же, а юридическое лицо уже другое, клиника уже другая, и предъявить претензии не к кому", - рассказала юрист Общества по защите прав потребителей Мария Свиридова.

Поэтому, главный совет: тщательнее выбирать клинику. А лучше сходить в несколько стоматологических кабинетов, чтобы сравнить диагнозы, не бояться задавать вопросы и внимательно читать условия договора с медицинским центром. Ведь именно в договоре зачастую пишут очень мелким шрифтом самую важную информацию.