Росавиация передала Нидерландам данные по аварии малайзийского Boeing

Фото: ИТАР-ТАСС

Росавиация передала Нидерландам материалы по катастрофе Boeing "Малайзийских авиалиний", передает пресс-служба агентства.

Документы получила комиссия по расследованию крушения, где председательствует совет по безопасности полетов Нидерландов. В частности, российская сторона передала данные воздушной обстановки от регионального диспетчерского центра Ростова.

Напомним, 17 июля самолет Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек - все, кто находился в самолете.

Позже выяснилось, что упавший самолет шел по маршруту, которого избегали другие авиакомпании - он пересекал воздушное пространство Украины над местом, где идут ожесточенные бои. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые могли бы сбить самолет на такой высоте.