Денег ФИФА не хватает на выплату долга Капелло

Полученных от ФИФА денег не хватит на погашение долга перед Капелло

Полученных от ФИФА денег не хватит, чтобы полностью закрыть долг перед главным тренером сборной России Фабио Капелло, заявил глава Российского футбольного союза Николай Толстых.

Ранее стало известно, что ФИФА еще два дня назад перечислила РФС некую сумму, и эти деньги планируется потратить на погашение долга перед тренером национальной команды, сообщает телеканал "Москва 24".

Сумма задолженности перед Капелло и другими членами тренерского штаба к настоящему времени достигла 600 миллионов рублей. Капелло не получает денег на протяжении уже семи месяцев.

По мнению главы УЕФА Мишеля Платини, такие проблемы с выплатой зарплаты Капелло - "плохая реклама российского футбола".

"Капелло никогда со мной не говорил о задержках зарплат, он никогда не жаловался, но я не считаю правильным со стороны РФС, что не выплачивается его зарплата. Это плохая реклама российского футбола в свете скорого проведения чемпионата мира-2018. Нужно выплачивать зарплаты и тренерам, и игрокам, я веду борьбу с профсоюзами игроков", - заявил Платини.

Напомним, в начале сентября прошлого года РФС подтвердил, что имеет задолженности по зарплате перед Капелло и его помощником Оресте Чинквини. Позже глава организации Николай Толстых заявил, что у союза нет денег на погашении задолженности. Затем стало известно, что Роструд провел проверку и вынес вердикт, согласно которому РФС должен рассчитаться с Капелло и Чинквини до 19 декабря 2014 года.

Чуть позже Роструд на месяц отсрочил для РФС день погашения задолженности - до 19 января 2015 года. При этом отмечалось, что РФС создает антикризисный комитет по стабилизации финансового положения организации.

Ранее M24.ru также сообщало, что РФС и его президент Николай Толстых будут оштрафованы в связи с задержкой зарплаты ряду сотрудников, в том числе Фабио Капелло. Это решение было принято еще 12 декабря по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении по статье "Нарушение законодательства о труде и об охране труда".

Стоит отметить, что Толстых могут уволить в связи с задержкой зарплаты Капелло. Выяснилось также, что у РФС есть задолженность и перед владельцем московского "Спартака" Леонидом Федуном.

Итальянский наставник является одним из самых высокооплачиваемых специалистов планеты. Зарплата Капелло составляет около 8 миллионов евро в год.