РФС обязали погасить долги перед Фабио Капелло до 19 декабря

Фабио Капелло. Фото: ТАСС

Российский футбольный союз обязали погасить долги по зарплате перед Фабио Капелло до 19 декабря. Соответствующее требование выдвинула Государственная инспекция по труду, сообщает "Р-Спорт".

Задолженность РФС перед Капелло составляет около 4 миллионов евро. О том, какие меры будут приняты по отношению к РФС, если долги не будут погашены - не сообщается.

Сотрудники трудовой инспекции наведались в офис РФС 29 октября. Выяснилось, что у союза присутствуют серьезные задолженности перед главным тренером сборной России Фабио Капелло и генеральным менеджером Оресте Чинквини.

Отметим, что Капелло является одним из самых высокооплачиваемых тренеров планеты. Итальянский наставник по контракту с РФС должен получать 9 миллионов евро в год.

Сборная России под руководством Капелло крайне неудачно начала отборочный цикл чемпионата Европы 2016 года, одержав всего одну победу в четырех матчах.