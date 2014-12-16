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Спорт

16 декабря 2014, 17:20

РФС обязали погасить долги перед Фабио Капелло до 19 декабря

РФС Фабио Капелло долги по зарплате

Фабио Капелло. Фото: ТАСС

Российский футбольный союз обязали погасить долги по зарплате перед Фабио Капелло до 19 декабря. Соответствующее требование выдвинула Государственная инспекция по труду, сообщает "Р-Спорт".

Задолженность РФС перед Капелло составляет около 4 миллионов евро. О том, какие меры будут приняты по отношению к РФС, если долги не будут погашены - не сообщается.

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Сотрудники трудовой инспекции наведались в офис РФС 29 октября. Выяснилось, что у союза присутствуют серьезные задолженности перед главным тренером сборной России Фабио Капелло и генеральным менеджером Оресте Чинквини.

Отметим, что Капелло является одним из самых высокооплачиваемых тренеров планеты. Итальянский наставник по контракту с РФС должен получать 9 миллионов евро в год.

Сборная России под руководством Капелло крайне неудачно начала отборочный цикл чемпионата Европы 2016 года, одержав всего одну победу в четырех матчах.

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