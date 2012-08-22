Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

22 августа 2012, 15:04

Московская мэрия против создания православных дружин

Pussy Riot храм Христа Спасителя Людмила Алексеева власть

ИТАР-ТАСС

Столичная мэрия выступает против создания православных дружин, о формировании которых объявило движение "Святая Русь".

Глава департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров сказал "Интрефаксу": "Я считаю, что это неправильный подход. Это, наоборот, раскалывает общество, у нас многоконфессиональное государство".

Он отметил, что в Москве уже сложилась практика работы дружин, которые функционируют на территории районов.

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что если появятся православные дружины, тогда придется создавать "добровольные дружины, которые будут охранять мусульманские святыни, и еврейские". Она задается вопросом: "Представляете, что получится в нашей мультирелигиозной и мультинациональной стране? Или у нас православие стало государственной религией без изменения Конституции?"

Напомним, сегодня появилась информация, что в Москве и области улицы будут патрулировать добровольные православные дружины. Об этом заявил организатор дружин, глава православного движения "Святая Русь" Иван Отраковский. Он пояснил, что члены православного движения больше не могут смотреть "на вопиющее беззаконие, творящееся на родной земле и происходящее при бездействии и попустительстве властей". Дружинники призывают к "справедливому наказанию", но добавляют, что действовать будут строго в рамках закона.

Инициатива вызвана нападениями на православные церкви. Напомним, злоумышленники расписали лозунгами в поддержку Pussy Riot стены двух церквей под Псковом. Еще один инцидент произошел под Калининградом, где вандалы не только расписали стены Свято-Георгиевского морского собора Балтийского флота, но и подожгли его дверь. А участницы украинского движения FEMEN пообещали провести акцию по спиливанию в России православных крестов.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать