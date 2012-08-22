Московская мэрия против создания православных дружин

ИТАР-ТАСС

Столичная мэрия выступает против создания православных дружин, о формировании которых объявило движение "Святая Русь".

Глава департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров сказал "Интрефаксу": "Я считаю, что это неправильный подход. Это, наоборот, раскалывает общество, у нас многоконфессиональное государство".

Он отметил, что в Москве уже сложилась практика работы дружин, которые функционируют на территории районов.

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что если появятся православные дружины, тогда придется создавать "добровольные дружины, которые будут охранять мусульманские святыни, и еврейские". Она задается вопросом: "Представляете, что получится в нашей мультирелигиозной и мультинациональной стране? Или у нас православие стало государственной религией без изменения Конституции?"

Напомним, сегодня появилась информация, что в Москве и области улицы будут патрулировать добровольные православные дружины. Об этом заявил организатор дружин, глава православного движения "Святая Русь" Иван Отраковский. Он пояснил, что члены православного движения больше не могут смотреть "на вопиющее беззаконие, творящееся на родной земле и происходящее при бездействии и попустительстве властей". Дружинники призывают к "справедливому наказанию", но добавляют, что действовать будут строго в рамках закона.

Инициатива вызвана нападениями на православные церкви. Напомним, злоумышленники расписали лозунгами в поддержку Pussy Riot стены двух церквей под Псковом. Еще один инцидент произошел под Калининградом, где вандалы не только расписали стены Свято-Георгиевского морского собора Балтийского флота, но и подожгли его дверь. А участницы украинского движения FEMEN пообещали провести акцию по спиливанию в России православных крестов.