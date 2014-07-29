Начался допрос свидетелей по делу Васильевой

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В Пресненском суде начался допрос свидетелей по делу Евгении Васильевой. Первой была вызвана экс-руководительница Главного правового управления Минобороны России Марина Балакирева, сообщает во вторник, 29 июля, ИТАР-ТАСС.

В частности, она отметила, что ГПУ Минобороны должно было проводить правовую экспертизу приказов ведомства, в числе которых приказы на отчуждение объектов собственности.

"Ко мне поступил приказ на отчуждение земельного участка Пересыпь. Я позвонила Евгении Васильевой и сказала, что в необходимых документах нет кадастрового паспорта на землю. Сначала она сказала, что документы в кратчайший срок будут представлены", - цитирует информагентство Балакиреву.

Она добавила, что через неделю Васильева ей заявила, что приказ по Пересыпи нужно срочно представить министру обороны Сердюкову на подпись.

"Я заявила, что в приказе нет всех необходимых документов, а Васильева попросила поставить визу под ее личную ответственность. У меня не было оснований не доверять Васильевой. Я завизировала приказ и передала его на подпись в департамент имущественных отношений Минобороны", - пояснила Балакирева.

Ранее M24.ru сообщало, что экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева получила замечание в зале суда за чрезмерное веселье на процессе.

Процесс Васильевой в Пресненском суде столицы ведет судья Татьяна Васюченко. Смех подсудимой вызвала работа гособвинителя. Прокурор часто путал тома дела и страницы, которые нужно озвучить, и называл те, которые только что изучили.

Васильева с ноября 2012 года находится под домашним арестом. Ранее суд продлил срок домашнего ареста Васильевой на полгода - до 23 декабря.

По версии следствия, Евгения Васильева, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество ОАО "Оборонсервис" и продавала их по заниженной цене. Общий ущерб оценивается в 3 млрд рублей. Дело Васильевой выделено из основного дела "Оборонсервиса".

В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 млн рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 млн рублей. Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 млн рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 млн рублей.