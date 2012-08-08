В Подольске пьяные сотрудники МЧС избили человека

ИТАР-ТАСС

Полицейские Подольска по "горячим следам" задержали подозреваемых в жестоком избиении человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Два пьяных сотрудника местного отделения МЧС напали на мужчину в возрасте примерно 30-40 лет и избили его прямо на проезжей части.

От полученных в ходе драки повреждений мужчина потерял сознание и с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в Подольскую городскую клиническую больницу. Личность пострадавшего блюстителям порядка пока установить не удалось.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Нанесение тяжкого вреда здоровью человека".

Один из подозреваемых находится под стражей, второй был отпущен под подписку о невыезде.