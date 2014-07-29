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Ж/Д и вокзалы

29 июля 2014, 21:27

Маршрут поезда Москва - Симферополь может быть продлен до Севастополя

Москва поезд Севастополь Симферополь ж/д и вокзалы Крымская железная дорога

Фото: ИТАР-ТАСС

Маршрут поезда Москва - Симферополь, который проходит через Керченский пролив, может быть продлен до Севастополя, сообщило во вторник агентство ИТАР-ТАСС, ссылаясь на слова начальника Крымской железной дороги Андрея Каракулькина.

"Мы предусмотрели возможность продления маршрута поезда Москва - Симферополь, следующего в обход Украины, до Севастополя. Изменение маршрута будет происходить по заказу, в определенные дни", - цитирует агентство слова Андрея Каракулькина.

Ежедневные рейсы поезда Москва - Симферополь будут обеспечивать пять основных составов и два резервных, каждый из которых будет сформирован из 8 плацкартных и 1 купейного вагонов.

"Пассажиры во время переправы выходят из поезда, и двери вагона закрываются на специальный замок, который пломбируется. Пломба вскрывается в присутствии начальника поезда и пассажиров. Гарантия сохранности багажа 100 процентов", - добавил Андрей Каракулькин.

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Напомним, что поезд Москва - Симферополь начнет курсировать с 1 августа. Время пути из Симферополя до Москвы составит 46 часов и 23 минуты. Обратный путь - 44 часа. Из Симферополя поезд будет ежедневно отправляться в 7.00 и прибывать на Казанский вокзал Москвы в 5.23. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19.50 и прибывать в Симферополь в 15.10. Стоимость проезда в плацкартном вагоне составит 3910 рублей, в купейном - 6340. В эту сумму уже входит цена талона на паром.

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