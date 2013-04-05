Домен .москва получил одобрение на запуск

Фото: ИТАР-ТАСС

Кириллические доменные зоны .москва и .дети успешно прошли фазу начальной оценки корпорацией ICANN, занимающейся регулированием интернета.

Таким образом, указанные домены получили одобрение на их запуск, передает РИА Новости.

Среди 93 заявок на новые доменные зоны верхнего уровня, прошедших фазу начальной оценки, еще 4 кириллические доменные зоны - .рус, .сайт, .ком и .онлайн. Также ICANN рассматривает заявку на домен .moscow.

Домен .москва ориентирован на использование организациями и жителями столицы России.

Стоимость регистрации доменов в зонах Москвы в период премиальной регистрации будет начинаться от 150 тысяч рублей, а затем постепенно снизится до 1,5 тысяч рублей. В ходе открытой регистрации стоимость одного доменного имени в этих зонах для компаний-регистраторов будет составлять 150 рублей.