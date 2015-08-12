Пожар на юго-востоке Москвы ликвидирован – МЧС

Фото: m24.ru

Крупный пожар в районе Марьино на юго-востоке столицы удалось потушить. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе московского управления МЧС.

"Происходило возгорание 100 погонных метров травы левого берега Москвы-реки", – рассказал представитель пресс-службы. Также, по его словам, на площади 4 квадратных метра загорелось масляное пятно на поверхности Москвы-реки.

Заявка о происшествии по адресу улица Поречная, дом 29 поступила в МЧС от очевидца в 17.30. Первое подразделение спасателей прибыло на место в 17.38, а в 17.50 возгорание ликвидировали.

Представитель Московского нефтеперерабатывающего завода сообщил МИА "Россия сегодня", что предприятие не имеет отношения к происшествию. "Безопасная работа предприятия обеспечена, действующая на МНПЗ автоматическая система мониторинга воздействия на атмосферный воздух не фиксирует никаких негативных изменений состояния атмосферы в Капотне", – сказали в пресс-службе завода.

В свою очередь, компания "Транснефть" приостановила из-за инцидента приостановила прокачку по нефтепродуктопроводу от Московского НПЗ. При этом представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил, что компания не имеет отношения к возгоранию. "Мы приостановили прокачку по трубе, так как введен режим ЧС, хотя повреждений на магистрали нет", – сказал он агентству "Интерфакс".

Анализ проб атмосферного воздуха в районе пожара показал, что предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены. Как сообщает Агентство "Москва", на место для проведения необходимых замеров выехала оперативная лаборатория МЧС.