Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

12 августа 2015, 18:50

Пожар на юго-востоке Москвы ликвидирован – МЧС

Москва-река МЧС пожар мазут нефтеперерабатывающие заводы чп

Фото: m24.ru

Крупный пожар в районе Марьино на юго-востоке столицы удалось потушить. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе московского управления МЧС.

"Происходило возгорание 100 погонных метров травы левого берега Москвы-реки", – рассказал представитель пресс-службы. Также, по его словам, на площади 4 квадратных метра загорелось масляное пятно на поверхности Москвы-реки.

Заявка о происшествии по адресу улица Поречная, дом 29 поступила в МЧС от очевидца в 17.30. Первое подразделение спасателей прибыло на место в 17.38, а в 17.50 возгорание ликвидировали.

Фото: twitter/пользователь Саша Усольцев

Представитель Московского нефтеперерабатывающего завода сообщил МИА "Россия сегодня", что предприятие не имеет отношения к происшествию. "Безопасная работа предприятия обеспечена, действующая на МНПЗ автоматическая система мониторинга воздействия на атмосферный воздух не фиксирует никаких негативных изменений состояния атмосферы в Капотне", – сказали в пресс-службе завода.

В свою очередь, компания "Транснефть" приостановила из-за инцидента приостановила прокачку по нефтепродуктопроводу от Московского НПЗ. При этом представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил, что компания не имеет отношения к возгоранию. "Мы приостановили прокачку по трубе, так как введен режим ЧС, хотя повреждений на магистрали нет", – сказал он агентству "Интерфакс".

Анализ проб атмосферного воздуха в районе пожара показал, что предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены. Как сообщает Агентство "Москва", на место для проведения необходимых замеров выехала оперативная лаборатория МЧС.

В парке 850-летия Москвы произошел пожар

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать