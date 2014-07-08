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Москва 24

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Проекты

08 июля 2014, 18:19

Столице нужно больше мостов - Кузнецов

Москва-река мосты проекты Сергей Кузнецов набережные реки

На территории завода ЗИЛ создадут одну из лучших набережных города

Столице не хватает мостов: в других городах, где протекают реки сопоставимой ширины, их количество больше, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, недостаток мостов влияет на транспортную взаимосвязь разных районов города.

Кузнецов отметил, что в ближайшее время специалисты начнут проводить анализ с целью выявления мест, доступных для строительства новых мостов. "Нужно выявить места, где сделать это можно будет эффективно", - пояснил главный архитектор города.

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Он добавил, что в городе будет развиваться "институт набережных". При этом единых стандартов для приречных территорий пока нет: где и что лучше сделать - решается индивидуально, конкретными проектными решениями.

"Создать "речной фасад" с благоустроенными хорошими набережными - это одна из наших задач. У Москвы понятие "речного фасада" еще не сложилось, в отличие от Санкт-Петербурга, например", - отметил Кузнецов.

Благоустройство набережных Москвы-реки

По словам главного архитектора, уже сейчас модернизируется территории завода ЗИЛ, где будет создана одна из лучших набережных города. Уже обустроена Крымская набережная. Также хорошую набережную будет иметь парк "Зарядье".

Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, в городе в рамках формирования "речного фасада" будет разработан дизайн-код строений на набережных. Здания должны будут "смотреть" на реку широким фронтом, кроме того, у них, согласно плану, будет грамотная пропорция по высоте к ширине набережной.

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