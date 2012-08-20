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Москва 24

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Политика

20 августа 2012, 16:07

Многодетным семьям Подмосковья выделят землю до конца 2013 года

Московская область земельные участки многодетные семьи власть

Москва 24

Власти Подмосковья до конца 2013 года намерены решить вопрос о своевременном предоставлении земельных участков многодетным семьям, сообщается на сайте правительства Московской области.

Данные о стоящих в очереди и получивших землю предложено занести в единый реестр на областном или муниципальном порталах. Сведения по каждому муниципалитету должны обновляться еженедельно, сообщил председатель правительства Московской области Андрей Шаров.

Соответствующий вопрос решался на совещании глав муниципальных образований региона, которое состоялось 20 августа.

По подсчетам Минсоцзащиты, для постановки земель на кадастровый учет и подключения их к инженерным коммуникациям необходимо потратить более 1,5 млрд рублей.


В настоящее время в Подмосковье живет 27 тысяч многодетных семей. Из них примерно девять тысяч стоят в очереди на получение земель.

Свои участки получили более 900 семей. Самые лучшие показатели в Шатурском, Подольском и Талдомском районах.

Напомним, что губернатор Московской области Сергей Шойгу неудовлетворительно оценил работу по обеспечению многодетных земельными участками. Около 40 муниципальных образований не предоставили ни одного участка в связи с отсутствием свободных земель или средств на их приобретение.

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