Автобусы №№ 785 и 802 изменят маршруты со 2 апреля

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Со 2 апреля изменится маршрут двух автобусов, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Автобусы на маршруте №785 будут следовать от остановки "Метро "Юго-Западная" по улицам Покрышкина и Академика Анохина (вместо Тропаревской улицы и части проспекта Вернадского). На измененном участке предусмотрены остановки.

Одновременно на маршруте №785 организуются короткие рейсы "Тропарево ‒ метро "Юго-Западная". Автобусы будут работать под номером 785к ежедневно с 5:40 до 19:50.

Автобусы на маршруте №802 будут следовать до Хованского кладбища от конечной остановки "Метро "Саларьево" по Киевскому шоссе и улице Адмирала Корнилова. Движение до остановки "Тропарево" отменяется.