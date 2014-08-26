Полная расшифровка дебатов кандидатов от 14-го округа ("Москва 24")

Кандидаты от 14 избирательного округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 14-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Алексей Крюков (ЛДПР), Валерий Теличенко ("Единая Россия"), Максим Круглов ("Яблоко"), Юлия Михайлова (КПРФ), Дмитрий Захаров ("Справедливая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Я напомню, что выборы состоятся 14 сентября, эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать эти выборы максимально открытыми и прозрачными. Участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира у нас состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Елена Толстая. И мы начинаем.

Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 14-му избирательному округу, который включает в себя районы: Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский и Ростокино. Позвольте мне представить наших участников.

Итак, согласно жеребьевке, под №1 у нас идет Алексей Крюков. Алексей, здравствуйте.

Алексей Крюков: Здравствуйте.

Ведущая: Под №2 – Валерий Теличенко. Здравствуйте.

Валерий Теличенко: Добрый день.

Ведущая: Под №3 – Максим Круглов. Здравствуйте, Максим.

Максим Круглов: Добрый день.

Ведущая: Под №4 –Юлия Михайлова. Добрый день, Юлия.

Юлия Михайлова: Здравствуйте.

Избирательный округ № 14 Районы: Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино Кандидаты: Захаров Дмитрий Александрович

Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в ООО "БКК-М". Занимает должность администратора системного обеспечения. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Круглов Максим Сергеевич

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность главного специалиста отдела интернет проектов. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Крюков Алексей Сергеевич

Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в ОАО "ВДНХ". Занимает должность менеджера отдела рекламы департамента рекламной деятельности и проведения мероприятий. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Михайлова Юлия Борисовна

Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность советника. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Теличенко Валерий Иванович

Родился в 1947 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Московский государственный строительный университет". Занимает должность президента. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Ведущая: И, как мне сообщают коллеги, сейчас мы ждем Дмитрия Захарова, он у нас будет выступать под №5.

Итак, друзья, сейчас каждый из вас может достаточно коротко рассказать о себе, представить небольшую минипрезентацию, с которой вы баллотируетесь в Московскую государственную Думу. У вас будет, к сожалению или к счастью, только одна-единственная минута, я вас очень прошу в эту минуту уложиться. Сейчас, согласно жеребьевке, мы предоставляем первое слово Алексею Крюкову. Итак, Алексей, можете начинать.

Алексей Крюков: Здравствуйте, уважаемые москвичи. Я - Крюков Алексей, кандидат в депутаты в Московскую городскую Думу по 14-му избирательному округу от партии ЛДПР. Родился и вырос в Северо-восточном административном округе города Москвы, имею высшее экономическое образование. Женат, воспитываю сына.

Я считаю, чтобы улучшить жизнь москвичей, москвичи должны выбирать именно профессионалов от политических партий, у которых есть нужное образование и опыт законотворческой базы. Страшна однопартийная система, которая происходит в настоящий момент. Очень опасно это и для москвичей, и для всей России, потому что у них семейственность, клановость, у них миллионы и миллиарды. А у нас? Вечный страх потерять работу, протиснуться утром и вечером на работу, и считать копейки от зарплаты до зарплаты.

Ведущая: Спасибо большое. Ваша минута, к сожалению, закончилась. И я передаю слово Валерию Теличенко. Валерий, у вас тоже будет одна минута на свою минипрезентацию.

Валерий Теличенко: Я - Теличенко Валерий Иванович, президент Московского государственного строительного университета. Более 40 лет работаю в МИСИ МГСУ, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Я считаю, в Московской городской Думе должны быть профессионалы, специалисты. Я, как инженер-строитель, как ученый, как академик Российской академии архитектурно-строительных наук, занимаюсь вопросами градостроительства, что очень важно для Москвы. Мы должны сохранить архитектурное, культурное наследие, и этому очень часто вредит точечная застройка, здесь нужно быть очень требовательным. Москва, особенно ее центральные районы, сложилась уже своей инфраструктурой – жилой, инженерной, поэтому нужно больший упор делать на повышение комфорта жителей: строительство парков, поликлиник, решение транспортных проблем, переселение коммуналок – это очень важные задачи. И еще я хотел бы внести свой вклад в развитие самоуправления жителей города Москвы.

Ведущая: Спасибо вам большое. Вы тоже уложились достаточно ровно. Я передаю слово Максиму Круглову. Вы у нас выступаете под №3, Максим. Будьте добры. Тоже ровно одна минута.

Максим Круглов: Добрый день, уважаемые горожане. Меня зовут Максим Круглов. Я родился в Москве, закончил Российский государственный социальный университет, что в районе Ростокино, нашего округа. Также закончил аспирантуру РГГУ. В настоящее время я работаю экспертом антикоррупционного центра в партии "Яблоко".

Для начала я озвучу вам лишь одну цифру, чтобы вы понимали, для чего я иду в Мосгордуму. Антикоррупционному центру партии "Яблоко" удалось выиграть около 200 дел в Федеральной антимонопольной службе: все это обжалование коррупционных торгов и экономия бюджетных средств, возврат их в бюджет. Именно поэтому Московскую городскую Думу я собираюсь использовать как инструмент для борьбы с коррупцией. Мы будем выяснять, почему бесконечно перекладывается асфальт в наших дворах, и кому это выгодно, почему детские игровые спортивные комплексы поставляются по завышенным ценам, почему городским благоустройством, на которое тратятся миллиарды рублей, занимаются люди, которые аффилированы с московской мэрией.

Уважаемые горожане, приходите обязательно на выборы 14 сентября и проголосуйте за перемены.

Ведущая: Максим, спасибо вам большое. Как будто бы все репетировали, чтобы уложиться ровно в свою минуту. Дмитрий Захаров, мы приветствуем вас. Здравствуйте, вы будете у нас выступать под №5.

Дмитрий Захаров: Приветствую.

Ведущая: А пока я передаю слово Юлии Михайловой. Юлия, здравствуйте еще раз.

Юлия Михайлова: Здравствуйте.

Ведущая: У вас тоже ровно одна минута на свою минипрезентацию.

Юлия Михайлова: Юлия Михайлова – главный редактор газеты "Правда Москвы", член Коммунистической партии. На мой взгляд, помимо богатого профессионального опыта, кандидаты и люди, которые идут во власть, должны иметь гражданскую позицию четкую.

Во что превращается наша Москва? Из золотой столицы она превращается в позолоченный город: город олигархов, бомжей, гастарбайтеров, торговцев – это не город москвичей и не город для москвичей. Власть вспоминает о москвичах от случая к случаю. Вот сейчас, в преддверии выборов, по дворам ходят представители власти, собирают наказы, которые будут положены под сукно, обещают какие-то вещи, большинство из которых не будут никогда выполнены. Это не в интересах москвичей, не для москвичей.

Я иду для того, чтобы город повернулся лицом к москвичам, потому что наш город – это, прежде всего, москвичи.

Ведущая: Юлия, спасибо. Я так понимаю, у вас осталось еще немного времени, хотите что-то добавить?

Юлия Михайлова: Ну, я бы хотела сказать, что…

Ведущая: Только если очень коротко, буквально две секунды.

Юлия Михайлова: Нет-нет, это н6е нужно.

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 14 округа

Ведущая: Хорошо, спасибо вам большое. Я тогда предоставляю слово Дмитрию Захарову, у вас тоже ровно одна минута, как у всех остальных участников.

Дмитрий Захаров: Да, спасибо. Власти города сделали гигантский подарок оппозиционным кандидатам: выяснилось, что планируется расширение платной парковки до Третьего кольца, хотя нам в департаменте обещали, что от Садового до Третьего парковка будет только в бизнес-центрах, торговых центрах, вокруг них. Соответственно, власти нас обманули, и мы сейчас будем вести кампанию по сбору подписей против введения этой платной парковки, которая абсолютно не нужна от Садового до Третьего. Часть моего избирательного округа попадает туда, соответственно, мы будем работать там. И сейчас это будет основной лейтмотив избирательной кампании, потому что город не должен обманывать москвичей.

Ведущая: Дмитрий, на этом все с вашим выступлением. Спасибо вам большое. Итак, мы сейчас готовы перейти ко второй части ваших дебатов. Спасибо вам за ваши мини-презентации. Теперь у каждого из вас есть возможность задать вопрос следующему участнику и соответственно получить ответ. Задавать вопросы и получать ответы мы будем по часовой стрелке, то есть первый кандидат согласно жеребьевке задает вопрос второму, второй – третьему, третий – четвертому, четвертый – пятому и пятый – первому.

Ведущая: Итак, Алексей, начинаем, естественно, с вас, и вы задаете вопрос Валерию Теличенко.

Алексей: Крюков: Да, Валерий Иванович, у меня такой вопрос возник. Последние два-три дня обсуждается активно вопрос – жилищный комплекс "Триколор", там развязка, которую необходимо построить. А что вы делали до этого, когда строили этот комплекс? Когда понимали, что комплекс будет большой, почему вы молчали до этого, что нужна будет развязка? Потому что явно он не моментально построился.

Ведущая: Спасибо вам большое. Вы уложились в свои 30 секунд, которые мы отводим для вопросов. Итак, Валерий, у вас сейчас есть буквально одна минута, для того чтобы дать полный и развернутый ответ.

Валерий Теличенко: Да, действительно, "Триколор" – это большая проблема, которая возникает в Ростокинском районе, так как возникает масса проблем с транспортным движением. И я сейчас прилагаю все усилия для того, чтобы решить эту проблемы. Вот буквально в субботу я, как специалист, как руководитель строительного университета, как житель Ростокино, я там живу, недалеко от "Триколора". Я пригласил вице-мэра Хуснуллина Марата Шакирзяновича. Принято решение о проектировании развязки в области Докукинского моста, с тем, чтобы решить все эти проблемы. Поэтому, так или иначе, в вопросах "Триколора" я принимаю очень серьезное участие, и это способствует тому, чтобы обстановка в этом районе – Малахитовая, улица Ростокинская, Бажова улица – все было бы цивилизованное транспортное движение.

Ведущая: Спасибо большое. Я так поняла, что этот вопрос вас тоже волнует, как и всех жителей этого района.

Валерий Теличенко: Еще как!

Ведущая: Валерий, а теперь мы слушаем ваш вопрос. Вы его будете задавать Максиму Круглову, который у нас выступает под номером 3. У вас тоже есть 30 секунд, для того чтобы уложиться в своем вопросе.

Валерий Теличенко: Максим, я по району Останкино, наш район. Там непростая ситуация, обращаются жители, избиратели, о том, что строится храм в парке, который был недавно построен. Часть жителей против строительства храма, часть – за, и, так или иначе, депутату придется вмешиваться в решение этого вопроса. Как вы будете участвовать в решении этого очень важного для жителей вопроса?

Ведущая: Спасибо большое. Максим, у вас есть ровно одна минута на ответ.

Максим Круглов: Да, спасибо, я в курсе этой проблемы. Это строительство на улице Аргуновской, к нам тоже обращались жители по этому вопросу. Действительно, там сложилась такая ситуация, что мнения поляризованы. На мой взгляд, решение очень простое. Такие спорные вопросы должны обязательно решаться либо на открытых публичных слушаниях, либо путем проведения районного референдума. По крайней мере, путем опроса тех домов, которых непосредственно это касается, тем более это сквер. Насколько я знаю, при строительстве этого храма было вырублено большое количество зеленых насаждений, там есть большие проблемы с разрешением на строительство. Все это надо выяснять, но главный институциональный, что ли, инструмент решения таких острых городских вопросов – это открытые публичные слушания.

Валерий Теличенко: Там уже были слушания.

Максим Круглов: Да, но они были не открыты, там тоже были очень большие проблемы с этими слушаниями. Управа сгоняла нужных людей, они голосовали как нужно. Вот совершенно недопустимо. Именно поэтому такой раскол там сейчас и наблюдается.

Ведущая: Спасибо большое, вы тоже уложились в своем ответе. Максим, сейчас вы задаете вопрос Юлии Михайловой, слушаем вас.

Максим Круглов: Уважаемая Юлия, у меня к вам такой вопрос. Партия "Единая Россия" за свои 15 лет, которые она провела у власти, очень много всего напринимала на разных уровнях – на местном, на федеральном уровне. Например, закон о капремонте, введение торгового эмбарго против своей страны, цензура в Интернете и так далее, много можно перечислять. Вы, как кандидат от КПРФ, как относитесь к этим многочисленным запретам, которые теперь в нашем обществе?

Ведущая: Спасибо большое за вопрос. Юлия, слушаем вас.

Юлия Михайлова: Я, как депутат от КПРФ и лично как Михайлова Юлия Борисовна, отношусь к тому, что вы перечислили, крайне отрицательно. Мы с этим сталкиваемся, я, как работник Мосгордумы, помимо того что я руковожу газетой, я работаю в Мосгордуме, подготовили очень много законопроектов, которые, к сожалению, москвичи наши не получили в пользование, куда более актуальных и нужных проектов. Среди них закон о детях войны, о капитальном ремонте, об увеличении налоговой ставки для руководителей предприятий, нанимающих мигрантов, о визовом режиме для мигрантов. Очень, на наш взгляд, логичных законопроектов и тех, которых ждут москвичи, причем по большинству из них были собраны тысячи подписей у нас, они оказываются под сукном, но зато почему-то оказываются принятыми законы, совсем не пользующиеся популярностью. И я к этому отношусь, конечно, отрицательно.

Ведущая: Юлия, спасибо вам большое. Друзья, я хотела бы вас попросить быть ближе к своему району, задавать вопросы и давать ответы…

Максим Круглов: Нас же вся Москва слушает.

Ведущая: Понятно, но мы сейчас говорим непосредственно о 14-м избирательном округе. А меня так же, как и телезрителей, которые смотрят нас, интересует, какие проблемы есть в вашем округе, как вы собираетесь эти проблемы решать, и какие конкретные решения этих проблем вы предлагаете в своих программах. Поэтому будьте добры.

Юлия, теперь слушаем ваш вопрос, у вас есть 30 секунд, и вы задаете его Дмитрию Захарову, который у нас выступает под номером 5.

Юлия Михайлова: Серьезнейшей проблемой уже многие годы для районов всех наших являлась ВДНХ. Что там творилось, многие знают – торговые палатки, какие-то ларьки, нельзя было подойти к самому комплексу. Сейчас неожиданно создан штаб и начинаются работы по реконструкции. Как вы относитесь к самому факту начала подобных работ? И не удивляет ли вас то, что проблему эту не замечали власти очень много лет? Хотя все москвичи это видели.

Дмитрий Захаров: А какую проблему?

Ведущая: Юлия, спасибо большое за вопрос. Я так понимаю, что Дмитрий не понял саму формулировку.

Дмитрий Захаров: Да-да, проблема в чем?

Юлия Михайлова: В том, что у нас творилось на территории ВДНХ на протяжении многих лет. То, что комплекс был заброшен, по сути.

Ведущая: Юлия, спасибо большое. Дмитрий, слушаем вас, у вас одна минута.

Дмитрий Захаров: Да, я хочу ответить, что у нас с 90-х годов вся страна заброшена была. И то, что сейчас идет реконструкция – а как к этому относиться? – хорошо можно относиться к реконструкции, наведению порядка, даже если косметически что-то кому-то не нравится. Плюс, мне понравилось, что ВДНХ вроде как переименовали в ВДНХ. Вкратце так.

Ведущая: Тем более ситуация на ВДНХ меняется кардинальным образом.

Юлия Михайлова: Да, вот что послужило, на ваш взгляд, поводом, для того чтобы все это изменилось? Почему такой толчок произошел, как вы оцениваете?

Дмитрий Захаров: Москву приводят в порядок. Парк Горького, набережные всякие, сейчас дошла очередь ВДНХ. Наконец-то помойку расчищают, и будет нормальная выставка, как раньше.

Ведущая: Дмитрий, спасибо большое за ответ. Я хотела бы задать вам вопрос от себя. Пыталась найти вашу программу. Насколько я умею пользоваться Интернетом в полном объеме, программа не была мною найдена. Если коротко, буквально в несколько секунд уложиться, где эта программа и почему она не была представлена, скажем так, на суд жителей 14-го избирательного округа?

Дмитрий Захаров: Программа простая – это решение проблем…

Ведущая: Подождите. Меня интересует, почему этой программы нет? Она существует исключительно у вас где-то на бумагах дома?

Дмитрий Захаров: Программа есть для общения с жителями. То есть когда я прихожу к жителям, когда мы с ними общаемся, мы обсуждаем это.

Ведущая: Я поняла. То есть вы не считаете нужным выкладывать эту программу в общий доступ в Интернете?

Дмитрий Захаров: А смысл?

На "Москве FM" завершены дебаты кандидатов от 14-го округа

Ведущая: Спасибо вам большое за ваши вопросы и ответы. И сейчас мы переходим к третьей части, то есть к финальному слову. Прошу прощения, мне сейчас коллеги сказали, что я вас заслушалась, и в данном случае у нас еще Дмитрий Захаров задает вопрос нашему первому кандидату, выступающему под номером 1, Алексею Крюкову.

Юлия Михайлова: Да что-то вопросов нет, давайте к третьему этапу.

Алексей Крюков: Можно я дополню вопрос про ВДНХ?

Ведущая: Хорошо, конечно.

Алексей: Крюков: Просто я являюсь сотрудником ВДНХ и могу сказать, почему был такой бардак. Был бардак, потому что ВДНХ находилась в федеральном…

Ведущая: Подождите, пожалуйста. Так как у всех равные права, включим таймер, и вы в минуту уложитесь в своем ответе.

Алексей Крюков: Да, конечно. ВДНХ находилась на федеральном уровне, соответственно, она не относилась к Москве. Она подчинялась федеральным законам, московским законам она не подчинялась. С весны этого года ВДНХ перешла под управление города Москвы. Соответственно, то, что мы сейчас видим, это то, что делает Москва. Началось это с благоустройства, там переложили полностью все дорожки, полностью восстановили все фонтаны, убогие палатки общепита привели все в нормальный вид, они безопасны для москвичей, также На ВДНХ сейчас проводится очень много мероприятий для москвичей, именно городских программ, поэтому здесь могу привести такой пример – ВДНХ, как спящая красавица, когда она была в непотребном виде, а сейчас ее опять восстанавливают.

Ведущая: Спасибо вам большое. Сейчас мы готовы перейти уже к третьей части, к финальному слову. Я вам готова предоставить по полторы минуты каждому. Прошу прощения, по минуте все-таки, сообщают мне коллеги, в связи с тем, как мы уложились во времени.

Итак, мы опять начинаем с Алексея Крюкова. Алексей, будьте добры, у вас ровно одна минута на финальное слово.

Алексей Крюков: За неделю, которая была между дебатами, я проводил активно встречи с жителями 14-го избирательного округа. На мой взгляд, самые волнующие проблемы, которые я услышал за неделю, это были – где москвичей грабят, соответственно, в ночное время, это в районе Ботанический сад. Там темная улочка есть вдоль парка-сада будущего, где нет освещения. Жители много уже обращались по этому вопросу, но никакой реакции не было. Второй такой, немаловажный вопрос, сейчас это совместно с депутатами Государственной Думы от партии ЛДПР будем писать запросы – это, почему действующие чиновники не хотят продлевать договор аренды социально-значимому объекту, которые находится в Останкинском районе. Там, соответственно, ежедневно в этом объекте пенсионеры, вернее, ветераны и инвалиды…

Ведущая: У вас 3 секунды осталось.

Алексей Крюков: … получают бесплатно хлеб и молоко, но почему-то сейчас им не продлевают аренду.

Ведущая: Спасибо большое. Извините, вынуждена вас прервать. Валерий Теличенко, теперь слово вам, у вас тоже ровно одна минута на финальное слово.

Валерий Теличенко: Я хочу обратиться к избирателям нашего округа, так как я действительно провел очень много встреч с жителями – более 120 встреч, получил тысячу наказов, и я опираюсь на это мнение. Конечно же, некоторые наказы, многие наказы носят такой, отложенный, долговременный характер. Есть вещи, которые нужно решать сейчас. Я уже говорил о триколоре, как решается этот вопрос. Много лет он не решался. Сейчас вопрос решается. То же самое касается транспортной схемы Алексеевского района, проспекта Мира, прилегающих улиц. Принято решение в Москомархитектуре разработать этот проект. Принято решение по ускорению сноса пятиэтажек в Бутырском районе и переселению жителей. Принято решение о строительстве подземного тоннеля под Октябрьской железной дорогой и выход также на Савеловскую железную дорогу, что очень важно для конкретных дел.

Ведущая: Валерий, спасибо большое. Можно коротко, буквально, если вы уложитесь в 2-3 секунды в своем ответе, – главная проблема, которую надо решить в вашем районе? Коротко в одно слово.

Валерий Теличенко: Главная проблема – это, я считаю…

Ведущая: Нет, коротко в одно слово. Простите, пожалуйста.

Валерий Теличенко: Людей нужно переселить из коммуналок, это позор.

Ведущая: Все, Валерий, спасибо большое, извините. Максим Круглов, теперь у вас тоже есть ровно одна минута на финальное слово. Может быть, вы сейчас вспомнили то, что вы не успели сказать в своей презентации.

Максим Круглов: Уважаемые горожане, я хотел бы сформулировать для вас одну очень простую мысль: с осени в наших платежках появится новая графа – платеж за капитальный ремонт. 500-700 рублей в месяц мы будем платить за капитальный ремонт. Этот законопроект и закон, принятый "Единой Россией", который она приняла в старой Московской городской Думе, поэтому я обращаюсь к вам – выбор ваш, за кого голосовать – за чиновников, которые 15 лет у власти, бог знает, какие еще законы напринимают, или за людей, которые уже сейчас борются с этим законом. Уже сейчас в нашем округе мы собрали 10 тысяч подписей против этого закона.

Уважаемые горожане, партия "Яблоко" на этих выборах идет командой профессионалов. Это и известные экономисты, это эколог с мировым именем Алексей Яблоков, это специалисты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Уважаемые горожане, не верьте, если вам говорят, что все уже решено, что ваш голос не важен. 14 сентября обязательно приходите на выборы, проголосуйте за партию "Яблоко". Это будет означать обновление, которое так необходимо нашему городу.

Ведущая: Спасибо большое, Максим, вынуждена вас прервать. Мне кажется, вы сказали все, что хотели.

Я хотела бы напомнить нашим телезрителям, что вы смотрите дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, что выборы состоятся 14 сентября.

А сейчас я готова предоставить слово, финальное слово нашему следующему кандидату, Юлии Михайловой.

Юлия Михайлова: Спасибо.

Ведущая: Юлия, у вас так же, как и у всех участников есть ровно одна минута, для того чтобы подвести некий итог или сказать то, что вы не успели в своей презентации.

Юлия Михайлова: Москвичи, не верьте в свою беспомощность, не верьте в то, что от нас ничего не зависит. Мы вернули Крым, мы точно так же возродим наш город. Вернем бесплатное образование, здравоохранение, возродим наши институты, вернем дух нашей Москвы, которой мы привыкли гордиться. Гордость за нее. Пусть это будет действительно самый лучший город Земли и для москвичей-патриотов, и для всей страны. Пусть Москва будет красивой и красной, которой мы издавна гордились. Спасибо.

14-го, я бы хотела сказать, что это первый шаг к возрождению нашего города.

Ведущая: Юлия, спасибо вам большое. Я передаю слово Дмитрию Захарову. У вас нет вопросов, но, может быть, вам есть, что сказать. У вас есть точно так же ровно одна минута.

Дмитрий Захаров: Да. Еще раз, здравствуй, избиратель. Если ты думаешь, что ты останешься дома, и твое нахождение на выборах ничего не меняет, значит, ты смирился со всеми проблемами, ты смирился с точечной застройкой, с платной парковкой. Все в твоих руках. Останешься дома – все будет плохо. Если пойдешь на выборы и выразишь свою гражданскую позицию, и выберешь какого-то кандидата, который тебе близок, то, возможно, этот кандидат что-то исправит. Если ты не пойдешь на выборы, выберут того кандидата, которого надо. Все в ваших руках, избиратели. Как-то так.

Ведущая: Спасибо вам большое за то, что нашли время, приехали в студию телеканала "Москва 24", за то, что высказали свое мнение, задали свои вопросы, дали свои ответы. Я благодарю вас еще раз. Желаю вам удачи.