Муниципальные депутаты получили дополнительные полномочия

Мосгордума. Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы приняли закон, расширяющий полномочия органов местного самоуправления муниципальных округов.

Речь идет о согласовании адресных перечней объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки, которые вносятся главами управ районов, сообщает пресс-служба Мосгордумы. Посадка деревьев и кустарников производится за счет бюджетных средств города.

По словам председателя Совета муниципальных образований Москвы Алексея Шапошникова, передача этих полномочий муниципальным депутатам позволит проводить мероприятия по озеленению с учетом мнения местных жителей.

Председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова считает, что предлагаемая модель работы позволит действовать более согласовано и грамотно. "Мы надеемся, что будет разработан комплексный план компенсационного озеленения, в который будет включена вся необходимая информация, связанная с благоустройством районов", - отметила она.